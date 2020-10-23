BAKAN YÜZ YÜZE DEMİŞTİ

Normal şartlarda kasımın ilk iki haftası, bir yazılı sınav yapılıyordu. Bu yıl nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklamasında, sınavların yüz yüze olacağını söylemişti. Ancak sınavların ne zaman yapılacağına dair, bir açıklama yok.

Ara tatile kadar sınavlar yapılacaksa geriye kalan 3 hafta yetecek mi? Milliyet'in haberine göre yönetmeliğe göre bir dönemde her dersten en az iki yazılı sınav yapılması gerekiyor. Yine bir sınıfta, bir günde yapılacak sınav sayısının ikiyi geçmemesi esas, zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabiliyor. Bu durumda derslikler, tüm öğrencilerin sınav olmaları için yeterli olacak mı? Ayrıca ders saatlerinin azaltılmasından dolayı, konuların çoğu yüzeysel geçiyor, öğrencilerin bilgi eksiği çok. Yazılılarda öğretmenler soru hazırlarken nasıl bir yol izleyecekler? Tüm bu soruların cevabı için MEB'den gelecek açıklamalar bekleniyor.