



SOSYAL BİLGİLER

TYT'de temel bilgileri ölçen sorular olacağı için cümleler dikkatli okunmalıdır.

AYT soruları ise daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşacaktır.

Türkiye ve dünya haritasında önemli yerler mutlaka bilinmelidir.







Ceyda KARAASLAN