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    • Eğitim
    • 25.06.2020 Gazete
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    tüyoları: 'de paragraf Matematik'te dikkat

    Milyonlarca öğrencinin yarışacağı sınavına sayılı gün kaldı. Uzmanlar, ders ders dikkat edilmesi gereken tüyoları açıkladı: 'de paragraftan korkmayın. Matematik'te süreyi iyi değerlendirin.




    Yaklaşık 2.5 milyona yakın adayın üniversite hayaliyle ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Uzmanlar, ders ders dikkat edilmesi gereken tüyoları sıraladı:



    TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
    Soruyu okumaya soru kökünden başlayın.
    Sorudaki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" ifadelerine dikkat edin.
    Uzun paragraflardan korkmayın.
    Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayın.
    Anlam sorularında tüm şıkları okuyun.



    MATEMATİK
    Soruların çözümünü yaparken işlemleri kitapçığınıza düzgün yazın.
    AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.



    FİZİK
    Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmeyi sağlar.
    Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır.



    KİMYA
    Grafikleri, tabloları dikkatlice yorumlayıp, neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalıdır.
    Süreyi iyi kullanmaları, çeldiricilere dikkat etmeleri ve verilen bilgileri eksiksiz okumaları öğrencilerimize yarar sağlayacaktır.



    BİYOLOJİ
    Soru cümleleri dikkatli okunmalı soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmelidir.



    SOSYAL BİLGİLER
    TYT'de temel bilgileri ölçen sorular olacağı için cümleler dikkatli okunmalıdır.
    AYT soruları ise daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşacaktır.
    Türkiye ve dünya haritasında önemli yerler mutlaka bilinmelidir.



    Ceyda KARAASLAN

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