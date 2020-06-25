Yaklaşık 2.5 milyona yakın adayın üniversite hayaliyle ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kaldı. Uzmanlar, ders ders dikkat edilmesi gereken tüyoları sıraladı:
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Soruyu okumaya soru kökünden başlayın.
Sorudaki "yapılmamıştır", "değinilmemiştir" ifadelerine dikkat edin.
Uzun paragraflardan korkmayın.
Paragrafı yorumlarken metnin dışına çıkmayın.
Anlam sorularında tüm şıkları okuyun.
MATEMATİK
Soruların çözümünü yaparken işlemleri kitapçığınıza düzgün yazın.
AYT matematik testinde zaman problemi yaşamayacağınızdan her soruya yeterince zaman ayırmalısınız. Sürenizi sonuna kadar kullanmaya dikkat edin.
FİZİK
Şekli olmayan soruların şeklini çizerek çözmek verileri daha iyi analiz etmeyi sağlar.
Cevap işaretlenmeden soru köküne son bir kez bakılması faydalı olacaktır.
KİMYA
Grafikleri, tabloları dikkatlice yorumlayıp, neden-sonuç ilişkisini iyi kurmalıdır.
Süreyi iyi kullanmaları, çeldiricilere dikkat etmeleri ve verilen bilgileri eksiksiz okumaları öğrencilerimize yarar sağlayacaktır.
BİYOLOJİ
Soru cümleleri dikkatli okunmalı soruda grafik, veri tablosu veya deney düzenekleri varsa içerikleri tam olarak anlaşıldıktan sonra seçenekler değerlendirilmelidir.
SOSYAL BİLGİLER
TYT'de temel bilgileri ölçen sorular olacağı için cümleler dikkatli okunmalıdır.
AYT soruları ise daha çok bilgi ağırlıklı sorulardan oluşacaktır.
Türkiye ve dünya haritasında önemli yerler mutlaka bilinmelidir.
Ceyda KARAASLAN