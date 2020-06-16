Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını söyledi. Selçuk, Covid-19 tanılı öğrenciler için de ayrı okullar hazırlandığını belirtti.
Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 4, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ise 11 gün kaldı. Prof. Dr. Birol Saygı, sınavda başarılı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı:
Beyni kuvvetlendirici balık, ceviz, yaban mersini, muz, üzüm, kayısı, incir ve erik yiyin.
Kahvaltıda az yağlı süt, yumurta tüketin.
Omega-3 deposu avokado ve yağlı balık yiyin.
Hafızayı güçlendirmek için kavun, çilek, muz, havuç, biber yiyin.
Ceyda KARAASLAN
Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 4, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ise 11 gün kaldı. Prof. Dr. Birol Saygı, sınavda başarılı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı:
Beyni kuvvetlendirici balık, ceviz, yaban mersini, muz, üzüm, kayısı, incir ve erik yiyin.
Kahvaltıda az yağlı süt, yumurta tüketin.
Omega-3 deposu avokado ve yağlı balık yiyin.
Hafızayı güçlendirmek için kavun, çilek, muz, havuç, biber yiyin.
Ceyda KARAASLAN