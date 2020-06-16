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    • Eğitim
    • 16.06.2020 Gazete
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    Gençlere için özel diyet

    Öğrencileri sınav stresi sardı. Uzmanlar, başarıda beslenmenin önemini açıkladı. Fındık, ceviz, havuç ve kavunun hafızayı güçlendirdiğini vurguladı.

    LGS için özel diyet
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı okul sayısının 5 kattan fazla artışla 18 bin 139 olacağını söyledi. Selçuk, Covid-19 tanılı öğrenciler için de ayrı okullar hazırlandığını belirtti.

    Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 4, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ise 11 gün kaldı. Prof. Dr. Birol Saygı, sınavda başarılı olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıraladı:
    Beyni kuvvetlendirici balık, ceviz, yaban mersini, muz, üzüm, kayısı, incir ve erik yiyin.
    Kahvaltıda az yağlı süt, yumurta tüketin.
    Omega-3 deposu avokado ve yağlı balık yiyin.
    Hafızayı güçlendirmek için kavun, çilek, muz, havuç, biber yiyin.


    Ceyda KARAASLAN
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