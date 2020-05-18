Lise sınıf geçme nasıl olacak? 9. 10. 11. 12. sınıf lisede sınıfta kalma var mı?

Lise sınıf geçme nasıl olacak? Lisede sınıfta kalma var mı? Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınıftan geçme ve sınıfta kalma sisteminin nasıl olacağını açıkladı. 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri de lisede sınıf geçme nasıl olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Açıklamaya göre; tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan, yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.

LİSE SINIF GEÇME NASIL OLACAK?

2019-2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. 12. sınıf öğrencilerinin de birinci dönemde aldıkları notlar geçerli olacak ve yıl sonu başarı puanı buna göre hesaplanacak.