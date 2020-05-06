BİLSEM sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr 2020 MEB BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB BİLSEM sonuçları için geri sayım sürüyor. 1.2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılan BİLSEM sınav sonuçları merakla bekleniyor. meb.gov.tr adresinden duyurulacak BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Her yıl yüzbinlerce öğrencinin katılım gösterdiği BİLSEM sınavlarının grup taramalarına Kovidc-19 salgını nedeniyle ara verilmişti. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Mayıs itibariyle MEB tarafından yayımlanmış herhangi bir duyuru yok. Sınav sonuçlarının 22 Nisan'da açıklanması bekleniyordu ancak testlerin bitirilmemesi nedeniyle tarih ertelendi.