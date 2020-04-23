Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, A Haber canlı yayınına konuk oldu. Selçuk şu açıklamalarda bulundu:

EBA YAYINLARI

EBA TBV'yi sabah ziyaret ettim. Daha sonra 1.Meclis'e gittim. Oradaki törenlere katıldım. EBA TV'de özel bir yayın var. Gün boyu sürecek. Şarkılar oyunlar, gösteriler var. Filmler ve animasyonlar var. Farklı kişilerden farklı mesajlar var. Öğleden sonra 14.00'e kadar sürecek.

ÇOCUKLARA YAZDIĞI KİTAP

Hayatım sınıflarda geçti. Onların neler istediklerini bilirim. Sınırlı sayıda da olsa bu yazdığım kitap basılacak.

AİLELERE TAVSİYELER

Bu zamanlar zor ve dikkate değer zamanlar. Biz bu zamanları güzel anılarla mı geçireceğiz, ciddi sorunlar, travmalarla geçen bir süreç mi olacak? İşleri zor ailelerin farkındayız. Çocuklar hareket ister, enerji ister. Okulların önemini bir kez daha gördük. Okul sadece ders değildir. Okul arkadaşlıktır, sosyalliktir.





Rehberler hazırladık. Zengin içerikler hazırladık. Oyun oynamak çok önemli. Çocukların fiziksel olarak hareket ettiklerinden emin olmamız çok önemli. Duygu, hareket ve düşüncenin dengeli olarak yaşanması için binlerce öneride bulunduk. Etkinlik hazırladık.

OKULLARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ

Afaki tartışmalara girmek doğru değil. Mayıs ve haziran ayları bizim için çok önemli. Dünyadaki ve Türkiye'deki durum çok önemli bizim için. Gidişatı değerlendirmek çok önemli bizim için. Temmuz ve ağustos aylarının tatil için önemsediğimiz aylardır. Ağırlıklı olarak mayıs ve haziran ayını önemsiyoruz. Bu olmazsa eylül ve ekim kritik. Manşet çıkarmaya zorlamamak gerekir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde süreci değerlendireceğiz.

Yaz aylarının öğrenci ve aileler için oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Telafi eğitimi için bu yaz ayları uygun değil.

SINAVLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

LGS ile ilgili kısa süre içerisinde ayrıntılı bilgiler paylaşacağız. Merak etmesin aileler.

Normale dönüş tarihi ile ilgili beklenti: Önümüzdeki hafta değerlendirmelerde bulunacağız. Cumhurbaşkanımız ile de görüşeceğiz. Bir takvim belirleyerek durumu açıklayacağız. Gün gün, hafta hafta planlarımız hazır.