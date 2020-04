MEB resmen başlattı! Yüz binlerce öğretmeni ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte uzaktan eğitim programlarıyla öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin desteklenmesi için çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerin mesleki ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla hazırlanan yeni mesleki gelişim programlarının 17'ncisinin, uzaktan eğitimle okul yöneticileri ve öğretmenlerin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından akredite edilen eğitim programlarının ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin iş birliğinde hazırlandığını anlatan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitime ara vererek uzaktan eğitime geçtiğimiz bu süreçte öğretmenlerimizin mesleki ve bireysel gelişimlerini destekliyoruz. Bu kapsamda hazırladığımız uzaktan hizmet içi eğitim programlarına 125 bin öğretmenimiz katılıyor. Uzaktan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin tamamı 2-3'er haftalık dönemlerde öğretmenlerimizin başvurusuna açıldı. Her eğitim döneminde 17 mesleki gelişim programı açacağız. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, okul yöneticilerimiz ile öğretmenlerimize yönelik hazırlanan yeni mesleki gelişim programlarımızın uzaktan eğitim sistemine uygun yapılandırılmasına yönelik çalışmalarımız ise sürüyor."



ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YOUTUBE KANALI AÇILDI

Bakan Selçuk, ayrıca öğretmen ve okul yöneticilerinin bireysel ve mesleki gelişimini her zaman ve her yerden desteklemek için Youtube kanalı kurduklarını, burada ilk olarak origami ve akıl zeka oyunlarına yönelik görsellerin yayınlandığını söyledi.

17 MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ "BİLİŞİM" AĞIRLIKLI

Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, uzaktan eğitim mesleki gelişim programları ve amaçları ise şöyle:

1- Bilgisayar Ağlarına Giriş Eğitimi: Cisco iş birliğiyle başlatılan eğitimle, öğretmenlerin gelişmiş ağlar hakkında bilgi sahibi olması ve bu ağların yönetilmesi konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

2- Python Eğitimi: Cisco iş birliğiyle yürütülen programla öğretmenlerin en çok kullanılan programlama dillerinden olan Python konusunda bilgi sahibi olması amaçlanıyor.

3- Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi: Cisco iş birliğiyle yürütülen programla veri güvenliği ve siber güvenlik kavramları hakkında öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor.

4- Nesnelerin İnterneti Eğitimi: Cisco iş birliği ile yürütülen programda, sınırsız bağlantılar kurulmasına imkan tanıyacak nesnelerin interneti konusunda öğretmenlere yönelik mesleki beceri kazandırılması hedefleniyor. Nesnelerin internetine ilişkin sertifika programı, internet üzerinden ev aletlerinden arabalara kadar ağa bağlanabilen araçların yönetimine ilişkin becerilerin kazanılmasını amaçlıyor.

5- Temel Bilişim Teknolojileri Eğitimi: Cisco iş birliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ait programları temel düzeyde kullanmaları hedefleniyor.

6- Java Eğitimi (Temel Düzey): Oracle iş birliğiyle yürütülen programda, bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları, internet uygulamaları ve yeni nesil akıllı televizyonlar başta olmak üzere birçok yeni teknolojik cihazın Java programlama dilinin altyapısını kullanmasından hareketle, öğretmenlerin bu konudaki bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor.

7- Veri Tabanı Eğitimi (Temel Düzey): Oracle iş birliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin milyonlarca kişinin bilgilerine çok kısa süre içinde ulaşma imkanı tanıyan veri tabanı kavramına ait bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

8- Dijital Girişimciliğin Temelleri: Google iş birliğiyle yürütülen ve gerçek hayattan örneklerin yer aldığı 26 modülden oluşan programla, öğretmenlerin "dijital girişimcilik" kavramına ait yeni beceriler edinmesi planlanıyor.

9- Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile Öğretimi: Google iş birliğiyle yürütülen programda, öğrencilerine problem çözme becerilerini geliştirmek ve dijital yeterlikleri kazandırmak isteyen öğretmenlerin daha önce kullandıkları geleneksel yaklaşımlardan farklı disiplinler arası yaklaşımları ve uygulamaları eğitim öğretim süreçlerinde kullanmaları amaçlanıyor.

10- Android Uygulamaları Flutter ile Yazılım Geliştirme: Google iş birliğiyle yürütülen programda, birden çok platformda çalışan mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanıyor.

11- Kotlin ile Yazılım Geliştirme: Google iş birliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin mobil uygulama oluşturma konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.

12- Bilgisayar Destekli Tasarım (AUTODESK FUSION 360): AUTODESK iş birliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin tasarım ve üretime ilişkin 3 boyutlu çizim ve anime konularındaki bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

13- Herkes Kod Yazabilir: Apple iş birliğiyle yürütülüyor.

14- Üretkenlik ve Yaratıcılık Uygulamaları: Apple ile yapılan iş birliği çerçevesinde uygulanıyor.

15- Proje Danışmanlığı Semineri: TÜBİTAK iş birliğiyle yürütülüyor.

16- Müze Eğitimi: Ankara Üniversitesi iş birliğiyle eğitim programı açılıyor.

17- Okul Tabanlı Afet Eğitimi: AFAD-JICA iş birliğiyle yürütülüyor.