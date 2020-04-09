AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF sınavları kaç gün sürecek? AÖF ile uzaktan eğitim milyonlarca öğrenci, sınavların nasıl yapılacağını ve sınav tarihlerini merak ediyor. AÖF sınavlarının online ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek. Gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan kişiler ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda sınava girebilecek. İşte, AÖF sınav tarihleri ve sınavlar nasıl yapılacak sorusunun yanıtı!

AÖF SINAV TARİHLERİ!

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Sınav sistemi 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca öğrencilerin erişimine açık olacaktır. Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurulması gerekiyor.