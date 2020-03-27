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7 Haziran YKS 25-26 Temmuz'da

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren liselere geçiş ve üniversite giriş takvimleri açıklandı. , 'nin 7 Haziran'da yapılacağını söyledi.

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