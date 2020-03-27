Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin 7 Haziran'da yapılacağını söyledi.
"Sadece birinci dönem müfredatından soru çıkacak" dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç da YKS'nin 25-26 Temmuz'da olacağını bildirdi.
"Sadece birinci dönem müfredatından soru çıkacak" dedi.
YÖK Başkanı Yekta Saraç da YKS'nin 25-26 Temmuz'da olacağını bildirdi.
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