İşte uzaktan eğitim hakkında bilinmeyenler! 23 Mart'ta başlıyor

İşte Hürriyet'in "15 soruda uzaktan eğitim" başlıklı haberi:



EBA'ya eba.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Plaftorma öğrenci, öğretmen veya e-okulda kayıtlı olan veliler giriş yapabiliyor. Öncelikle öğrencilerin EBA şifrelerini almaları gerekiyor. Sistemde özelleştirilmiş öğrenme ortamı ve arayüz, öğrenciye özel takvim, destek yayınlar ve kaynaklar, oyunlar, tüm ders içeriklerine tek yerden erişim, soru ve sınav bankası, öğretmen desteği gibi imkanlar var. Sistem öğrenciye sosyal paylaşım ortamı da sunuyor. Sistem üzerinden başarılarını izleyebilen öğrenciler ayrıntılı rapor alabiliyor, puan topluyor, rozet kazanıyor. Öğrenciler bu yıl ücretsiz dağıtılan okul kitaplarına yerleştirilen QR kodlar ve mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine EBA üzerinden doğrudan erişim sağlayabiliyor. Örneğin öğrenci ders çalışırken QR kodu okuttuğunda konunun videosuna ulaşabiliyor.





İçeriklerin önemli kısmı hazır. EBA'daki eğitim tüm operatörler tarafından ücretsiz 3 GB'lık internetle sağlanacak. Cep telefonu, tabletten de bu eğitimleri almak mümkün olacak. 1600'den fazla ders ve 29 bin içerik aktarılacak. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz'a uzaktan eğitimle ilgili merak edilen soruları sordum:

1) Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı'ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT'den yayın yapılacak. Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak. Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi. Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor. Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2'nci sınıf, lise 2'nci sınıf ya da 5'inci sınıflar olacak.

2) Öğretmenler okula gelip mi online dersleri anlatacak?

Öğretmenler iki hafta boyunca okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolarla EBA ve televizyonlarda yer alacak.

3) Dersleri hangi öğretmenler anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor. Çekimler daha önce yapıldı. Öğrencilerin istediği her konuyu Türkiye'nin en uzman öğretmenlerinden video kütüphanesine bakarak öğrenme imkânı da var. Video kütüphanesi oluşturuldu.





4) Uzaktan eğitim daha önce denendi mi?

Evet. Elazığ'da yaşanan deprem sonrası okulların tatil olmasıyla eğitim EBA üzerinden devam etti. Öğrenciler konu tekrarları yaparak gelecek konulara hazırlık yaptı. Benzeri bir durum da daha önce Suriye sınırında eğitime ara vermek zorunda kalınan okullarda yaşandı. Bu çocuklar da eğitimi EBA üzerinden aldı.

5) EBA'ya her platformdan erişim var mı? Yani EBA'nın mobil uygulaması var mı?

Evet. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonundan ulaşmak mümkün. EBA'nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları var.

6) İnterneti olmayan EBA'ya nasıl ulaşacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB'lık ücretsiz internet erişimi sağladı. Yani 'Ben Türkiye'nin bir kasabasındayım, köyündeyim ve ücretsiz olarak Türkiye'nin en iyi ders anlatan öğretmenlerinin bazılarından tekrar tekrar dinlemek istiyorum, soru sormak istiyorum' diyen herkes buna ulaşabilecek. Bu eğitim içerikleri eba.gov.tr'den görülebilir. Ayrıca 444 0 632 nolu telefondan da 24 saat erişip bu konularla ilgili her türlü soru sorulabilir.

7) Evinde tablet, bilgisayar ve telefonu olmayan uzaktan eğitimden yararlanamayacak mı?

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Türksat ve TRT'den frekans ve kanallar aldı. EBA'daki içeriği bu TV kanallarına aktaracak. Öğrencilerin buradan da uzaktan eğitim alma imkanı olacak.

1600'DEN FAZLA DERS

8) EBA'da tüm müfredat içeriği var mı?

Tüm sınıflara ait sene sonuna kadar içerik EBA'da yer alıyor. Okul öncesinden 12'nci sınıfa kadar 1600'den fazla ders ve 20 binin üzerinde etkileşimli içerik yer alıyor. Öğrencinin performansına göre akıllı algoritmalar yardımıyla çalışan bir içerik önerme sistemi bulunuyor. Ayrıca tüm öğrenciler için kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz var. Öğrenciler; yaklaşan sınav ve etkinliklerini EBA takvimlerinden görebiliyor, arkadaşlarıyla bir sosyal paylaşım alanı kurabiliyor. Oyunlaştırma sistemi ile puan ve arma kazanarak öğrenirken eğleniyorlar. Profil sayfalarını kullanarak, kendilerini tanıtabiliyor, sosyal ve akademik birikimlerini EBA Portfolyo'da sergileyebiliyorlar.

9) Öğretmenleriyle bu platform üzerinden iletişim kurabilecekler mi?

Evet. Öğretmen, EBA üzerinde sınıfa veya bir öğrenciye çalışma gönderebiliyor, bir tartışma açabiliyor. Öğrenciler, evlerinde de birlikte çalışmaya devam edebiliyor. Gerektiği durumda canlı sanal sınıf oluşturma özelliği var.

10) Kimler EBA'ya girebiliyor?

Öğrenci, öğretmen ve veliler de sisteme girebiliyor. Ancak, e-okulda veli olarak tanımlananlar bu platformdan yararlanabiliyor.





11) Her sınıfa ait içerik var mı?

Okulöncesinden 12'nci sınıfa kadar her sınıfın konu anlatımı yer alıyor. Öğrenciler, TRT'de mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelge doğrultusunda derslerini izleyebilecek. Tekrar yayın imkânı da olacak.

12) Bu yıl sınava giren ortaokul ve lise son sınıflar için özel çalışma var mı?

Evet. Bu sınıflar için örnek sorular yer alacak. Özellikle 11 ve 12'nci sınıflara yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap hazırlandı. EBA Akademik Destek bölümünde öğrencinin tercih listesi ve seviyesine göre hangi konuyu ne kadar çalışması gerektiğini planlayan özel bir çalışma programı yer alıyor.

13) Örnek sorular yer alıyor mu?

Öğrenciler kendilerini hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş yol haritası oluşturabiliyor. Detaylı konu anlatım videoları, örnek soru ve çözüm videoları, testler, önceki yıllara ait üniversite sınav soruları ve çözümleri de bulunuyor.

14) Veliler çocuklarını nasıl takip edecek?

Veliler de çocuğunun sınav ve çalışmalarını, derslerdeki performansını, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporları görebiliyor.

15) Öğretmenlere eğitim verilecek mi?

Uzaktan eğitimden öğretmenler de yararlanacak. Mesleki gelişimin yanı sıra koronavirüse karşı da uzaktan eğitim verilecek. Zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.

ÜNİVERSİTELERDE DURUM NE?

Tüm üniversiteler koronavirüs tehdidi nedeniyle üç hafta tatile giriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üç haftalık arada, iki yıl önce başlattığı Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında uzaktan ve açıköğretim imkânlarını devreye sokacak. YÖK Yürütme Kurulu dün Başkan Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında toplandı. Üniversitelere şu uyarılarda bulunuldu:

- Akademik ve idari personelden, rektör, rektör yardımcıları, dekanlar, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri, yüksekokul müdürleri, konservatuar müdürleri hariç olmak üzere 60 yaş üzerinde bulunanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, engelli ve hamileler idari izinli sayılacak. Bunun dışındaki akademik ve idari personelin talep ederlerse izinlerine rektörlük karar verecek.

- Akademik ve idari personelin önceden planlanmış olanlar dahil tüm yurtdışı çıkışları ikinci bir duyuruya kadar iptal edilecek.

- Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri, akademik değişim programları, sosyal faaliyetleri, kültürel gezileri, sportif faaliyetleri ile önceden planlanmış olanlar dahil yönetimin bilgisi ve iznine tabi tüm yurtdışı çıkışları yeni bir açıklamaya kadar iptal edilecek.

- Tıp ve diş hekimliği dahil tüm sağlık programları, fen ve mühendislik programları ile ön lisans, lisans düzeyindeki staj, intörnlük ve uygulamalı eğitimlere devam eden öğrenciler de tatile girecek.

- Tıpta, diş hekimliğinde ve eczacılıkta uzmanlık öğrencileri hariç tüm lisansüstü öğrencileri de tatil yapacak.

- Uzaktan eğitim programları, uygulama yapılan kısımları hariç devam edebilecek. Ancak bu konuda son karar rektörlüklerin.

- Yabancı dil hazırlık sınıflarındaki eğitim öğretimlerin, dijital ortamda eğitimlerinin devamı kararını üniversiteleri değerlendirilecek, sınavları ise tatilden sonraya ertelenecek.

- Tüm öğrenciler (Türk ve yabancı uyruklu), yurtdışına çıktıkları takdirde, dönüşte pandeminin durumuna göre sorun yaşayabilecekleri, uçuşlarının iptal olabileceği, döndüklerinde en az 14 gün eğitime devam edemeyebilecekleri ve başka sorunlar yaşayabilecekleri konusunda bilgilendirilecek.

- Mevlana veya Erasmus gibi değişim programı kapsamında yurtdışında olup dönecek olan öğrencilerin intibaklarında mağduriyet yaşamamaları için tedbirler üniversitelerin yetkili kurullarınca alınacak ve kişi özelinde değerlendirme yapılacak.

- Yurtdışı yabancı dil eğitimi, Mevlana, proje tabanlı Mevlana programları ile ilgili çıkılan çağrılar iptal edilecek.

- Tıp fakültesindeki intörnler, gerekli durumlarda, gönüllü olarak talep etmeleri ve üniversitece uygun görülmesi halinde sağlık hizmeti verebilecek.

- Üniversitelerde süreçlerin etkin ve dinamik olarak yürütülebilmesi için belirlenmiş rektör yardımcıları başkanlığında birer komisyon oluşturulacak. Öğrenci iletişim ve takip sistemi gözden geçirilerek güncellenecek, akademik ve idari personel ile öğrenciler düzenli ve periyodik olarak bilgilendirilecek.