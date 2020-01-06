AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavı için kısa bir süre kaldı. Eğitimini açıktan ve uzaktan eğitim olarak İstanbul Üniversitesi'nde sürdüren binlerce öğrenci sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini merak ediyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2020 İÜ AUZEF final sınavı ne zaman yapılacak? İşte o konu ile ilgili merak edilenler...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

AUZEF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. İstanbul Üniversitesi tarafından AUZEF sınav giriş belgesinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. AUZEF sınav giriş belgesi yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler.

AUZEF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ BU SAYFADAN YAYINLANACAK

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2019-2020 AUZEF güz dönemi final sınavı 11-12 Ocak'ta yapılacak. Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.