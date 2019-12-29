2020 eğitimde hasat yılı olacak

Eğitim, her dönem Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri. 2020'de de bu durumun sürmesi bekleniyor. Çünkü hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hem de Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni yılda, 2019'da başladığı projeleri tamamlamayı, geliştirmeyi hedeflerken, pek çok yeni projeyi de hayata geçirmeyi planlıyor. İşte MEB'in ve YÖK'ün özel olarak açıkladığı 2020 hedefleri:

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: "HASAT YILI OLACAK"

Yol haritamız olan 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefleri, söz verdiğimiz takvim doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve altyapı çalışmalarımız için ekip arkadaşlarımızla yoğun mesai harcadığımız bir yıl oldu 2019… Bu bakımdan 2020 bizim için biraz da hasat yılı olacak… Temel varış noktamız ise Cumhuriyetimizin 100. yılı hedefiyle 2023 yılıdır.

Takvimi net bir programla ilerliyoruz. 2020'nin yol haritası da belli. Pilot uygulamalarını yaptığımız projelerin hayata geçirilmesi, küçük ölçekte uygulananların ülke geneline yayılması süreci var önümüzde.

"Güçlü Öğretmen Güçlü Gelecek" diyerek vizyonumuzun merkezine aldığımız öğretmenlerimize ulaşmak, mesleki ve kişisel yeterliklerini desteklemek için başlattığımız Öğretmen Destek Noktaları Projesi, 2020'de tamamlanacak. Yıl sonuna kadar 957 ilçemizin tamamında faaliyetlerine başlayacak.

Öğretmenlerimizin bir araya gelmesine vesile olmak, kişisel gelişimlerini desteklemek için Öğretmenler Kupası Turnuvası, Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması düzenledik. Bu tarz organizasyonlara devam edeceğiz.



Çocuklarımızın deneyimleyerek öğrenmesini hedeflediğimiz Tasarım Beceri Atölyeleri hızla Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. 2020'de tüm ilçelerde en az 1 adet okulda olmak üzere toplam 10 bin atölye kurulacak.

"Eğitim-İstihdam-Üretim" ilişkisini güçlendirmek için mesleki eğitime yönelik çalışmalarımız devam edecek. Özel sektör ve kamuyla imzaladığımız onlarca iş birliği protokolü gereği çalışmalarımız sürecek. İstihdam garantili okullarımızın sayısı artırılacak.



ÖZEL ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında on binlerce öğretmenimizle bir araya geldik. 2020'de de öğretmenlerimiz ve eğitim paydaşlarıyla buluşmaya, illerin eğitim sorunlarını ve projelerini masaya yatırıp vali, kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürleriyle istişare etmeye devam edeceğiz.



Özel çocuklarımız için 81 ilde en az 1, toplamda 200 destek eğitim odasını yeniden tasarladık. Eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için destek eğitim odalarının yeni standartlara göre kurulumu çalışmalarına devam edilecek.

Köylerde birleştirilmiş sınıf okutan 400 öğretmenimize eğitici eğitmeni sertifikası verdik. Öğretmenlerimizi mesleki gelişimleri ve birleştirilmiş sınıf materyalleri bakımından destekleme çalışmalarına devam edeceğiz.



Sınava hazırlanan öğrencilerimiz için örnek soru kitapçıkları yayımlamaya, öğretmen ve öğrencilerimizin rahatlıkla ulaşabilecekleri dijital içerikler geliştirmeye devam edilecek.



2019'da öğrencilerimizin çevreye, doğaya duyarlılıklarını artırmak, onların kültürel, sosyal ve duyuşsal gelişimlerini desteklemek için sıfır atık, Milli Mücadelemizin güzergâhı olan altı ilimizde hatıra ormanı oluşturma gibi projeler gerçekleştirdik. Bu tarz projeler devam edecek.

Yani yürüyen pek çok çalışmamız var. 2020 takvimimizde de yapılacaklar listemizdeki her bir başlığın yanına gönül rahatlığıyla "tamamlandı" yazarak yılı bitirmeyi hedefliyoruz.



YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ: "LİYAKAT" GELİYOR

Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite sayısını 15'e çıkarmak.



Yükseköğretimde İhtisaslaşma Projesi kapsamında belirlenen Araştırma Üniversiteleri'nin karnelerinin açıklanarak 2020 yılı sonu itibarıyla güncellenmesi.



Uluslararası öğrenci sayısının Kasım 2020 itibariyle 190 bine ulaştırılması.



Yükseköğretimde Dijitalleşme Projesi kapsamındaki 16 üniversite sayısını 20'ye çıkararak bu üniversitelerde de tüm öğrenci ve öğretim elemanlarına dijital dönüşüm dersinin verilmesi.

Nitelikli yabancı uyruklu öğretim elemanı alma standartlarının ilanı ve yürürlüğe konması.



Doktoralı insan havuzunun genişletilmesi; bu bağlamda 100/2000 Doktora Projesi kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı insan sayısını 5 bine çıkarmak.



YÖK Akademik Kariyer Platformu Liyakat'ı hayata geçirmek.



Üniversitelerde sosyal bilimlerle ilgili ders havuzu oluşturmak ve fen-mühendislik-sağlık bilimlerindeki öğrencilerin de bu havuzdan ders almalarını sağlamak.



YÖK-Dersleri Projesi'ni uygulamak.



Eğitim fakültelerindeki eğitim öğretim süreçlerini yenilemek.



50/d kapsamında yüksek lisans yapan ve tezini bitiren araştırma görevlilerinin doktoraya başlayana kadar altı ay boyuncu ilişkisinin kesilmemesi için girişimde bulunarak bunun için hazırladığımız kanun değişikliğinin hayata geçirilmesini sağlamak.



Yükseköğretim sisteminde hazırlıkları biten yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

Milliyet