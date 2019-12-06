AÖL sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 2019-2020 yılı 1. dönem AÖL sınavı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Sınav 4 oturum şeklinde uygulanacak. Öğrenciler almış oldukları derslerden sınava katılacaklar. Peki, 2019 Açık lise sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte AÖL sınav giriş belgesi çıkarma ekranı...

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖL sınavının ilk oturumu 7 Aralık Cumartesi günü saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 14.00'da başlayacak. Üçüncü ve dördüncü oturumlar ise aynı saatlerde 8 Aralık'ta yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2019-2020 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 4 Aralık 2019 tarihinde yani bugün erişime açılacak. Öğrenciler, AÖL öğrenci girişi sayfası üzerinden sınav giriş belgelerinin çıktısını alabilecekler.