Burs ve kredi taahhütname yapamayanlar dikkat! 2019 KYK taahhütname onayı ek süre ne zaman bitiyor?

KYK burs ve kredi taahhütname onayı yapamayanlar öğrenciler için müjdeli haber duyuruldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yurt içinde öğrenim görmekte olup burs/kredi taahhütnamesini zamanında onaylayamayan öğrenciler için taahhütname onay süresi yeniden açıldığı bildirildi. Peki, 2019 KYK taahhütname onayı ek süre ne zaman bitiyor? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

2019 KYK TAAHHÜTNAME ONAYI EK SÜRE NE ZAMAN BİTİYOR?

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla burs/kredi başvurularını alan ve taahhütnamesini süresi içerisinde onaylayan öğrencilere ilk ödemeyi gerçekleştirmeye başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı, taahhütname onay süresini kaçıran öğrencilere ek süre tanıdı.

Burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrencilerin taahhütnamelerini 02-08 Aralık 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden onaylaması gerekiyor.