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  • 23.11.2019 15:52
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 15:52

2020 ÖSYM takvimi: YKS, MSÜ, ALES, KPSS, DGS, yapılacak? İşte sınav tarihleri...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) tarafından 2020 yılında gerçekleştirilecek olan sınavların tarihleri, sınavlara katılacak adaylar tarafından merak ediliyor. Kurum tarafından ÖSYM 2020 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Şimdilerde KPSS, YKS, DGS ve diğer sınavların tarihleri, sınava katılacak olan öğrenciler ve adaylar tarafından heyecanla araştırılıyor. Peki, YKS, MSÜ, KPSS, DGS, yapılacak? İşte 2020 ÖSYM takvimi...

YKS, MSÜ, KPSS, DGS, YDS ne zaman yapılacak?

2020 ÖSYM sınav takvimi, sınava katılacak olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, Kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YKS, MSÜ, KPSS, DGS, YDS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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