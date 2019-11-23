2020 ÖSYM sınav takvimi, sınava katılacak olan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim programlarına yerleşebilmek için uygulanan YKS, Kamuya personel alımı için gerçekleştirilen KPSS gibi sınavlar, sınava katılacak olan adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, YKS, MSÜ, KPSS, DGS, YDS ne zaman yapılacak? İşte sınav tarihleri...

2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran 2020'de yapılacak. Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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