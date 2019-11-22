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  • 22.11.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 21:25

? başlayacak? İşte MEB 2019-2020 takvimi...

Ara tatil tarihleri, 22 Kasım tarihinde öğrenci ve velilerin gündemindeki konular arasında bulunuyor. 15 Kasım Cuma günü 9 günlük tatile çıkan milyonlarca öğrenci arama motorlarında "?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci ara tatilin hangi tarihte başlayacağı da merak konusu oldu. İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019-2020 takvimi...

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimi...

İkinci ara tatil ne zaman başlayacak? Kasım ayının son günlerinde öğrenci ve veliler ara tatilin hangi tarihte biteceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 15 Kasım Cuma günü tatile çıkan milyonlarca öğrenci ikinci ara tatil tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. Yeni eğitim-öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Peki, ara tatil ne zaman bitiyor? İşte MEB 2019-2020 takvimine dair bilgiler...

ARA TATİL NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

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