Son dakika: Yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı! KYK kredi sorgulama sayfası

Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda,açıklamasında bulundu.Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak. Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların aralık ayında ödenmesi öngörülüyor.





KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ

2019 KYK Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.