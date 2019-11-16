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  • 16.11.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 11:53

Son dakika: Yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı! KYK kredi sorgulama sayfası

Son dakika haberi... Gençlik ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlar https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenelebilecek.

Burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı
Kredi ve Yurtlar Kurumu, kredi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Beklediğiniz an geldi! Kredi/burs başvuru sonuçları açıklandı. Her zaman olduğu gibi binlerce gencimize geleceklerini inşa ettikleri bu süreçte destek vereceğiz ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Hepinize başarılı bir eğitim dönemi dilerim.' açıklamasında bulundu.



KYK KREDİ VE BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA
Sonuçları https://sonuc.kyk.gov.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
2020 eğitim öğretim yılı için belirlenen burs miktarını açıklayan , aylıklara 50 TL'lik bir artışın yapıldığını duyurmuştu. Buna göre burs ücretleri 2020 yılından itibaren aylık 550 TL olacak. Kasım ayı içerisinde burs ve kredi sonuçlarının açıklanması durumunda ilk bursların aralık ayında ödenmesi öngörülüyor.

KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ
2019 /kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi onaylaması gerekiyor.

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