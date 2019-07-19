Yapay Zeka Mühendisliği hangi üniversitede? Gelecekte birçok alanda kullanılacak olan yapay zekanın önemi son günlerde artmaya başladı. Yapay Zeka Mühendisliği bölümünde eğitim almak isteyen öğrenciler, YKS tercih kılavuzunda araştırmalara başladı. Bu bölümün hangi üniversitede olduğu ve taban puanları merak ediliyor. Peki, Yapay Zeka Mühendisliği hangi üniversitede? İşte 2019 Yapay Zeka Mühendisliği taban puanları, başarı sıralaması...

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ HANGİ ÜNİVERSİTEDE?

ÖSYM'nin yayınladığı 2019 YKS tercih kılavuzunda, Yapay Zeka Mühendisliği bölümünün yer aldığı üniversiteler belli oldu.

İşte o üniversiteler:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET ÜNİVERSİTESİ)

Hacettepe Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği öğretim süresi 4, puan türü SAY, genel kontenjan 30, özel koşul ve açıklamalar 16, 17, 21, 28, 123, P.Dr Sayı 4, D.Dr. Sayı 5, Dr. Öğr. Üye sayı 12 olarak açıklandı.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Yapay Zeka Mühendisliği öğretim süresi 4, puan türü SAY, genel kontenjan 10, özel koşul ve açıklamalar 3, 16, 17, 21, 28, 60, 107, D.Dr. Sayı 2, Dr. Öğr. Üye sayı 3 olarak açıklandı.