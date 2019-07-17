Bugünkü
Takvim
  • Eğitim
  • 18.07.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:19

tercih 2019 ?

tercih 2019 , ? Tercih dönemi başladı. Ancak bazıları, hâlâ kararsız. Vakıf üniversitesi düşünenler için burslar önemli bir karar verme kriteri olacak. Yurtdışında yüksek lisans hakkı tanıyan da var, maaş kadar destek veren de. İşte bazı vakıf üniversitelerindeki 'cezbedici' burs seçenekleri. 'nda, 2018'de üniversitenin tam burslu programına yerleşenlere ihtiyaç durumları tespit edilerek yurt, kitap bursu ya da cep harçlığı veriliyor. Tüm fakülteler arasında ise tıp fakültesi tüm bursiyerlerin yüzde 14'ünü oluşturarak en fazla burs alan fakülte oldu

Burs veren üniversiteler hangileri? Hangi üniversite ne kadar burs veriyor?

YKS tercih 2019 burs veren üniversiteler hangileri, hangi üniversite ne kadar burs veriyor? Sıralamada ilk 10 bine girerek Özyeğin Üniversitesi'ni tercih eden adaylar, yılda dokuz ay, sıralamalarına göre yurt, nakit, yemek, ulaşım bursu kazanıyor. YKS sıralamasına göre 5 bin TL'yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEğitim HaberleriYKS tercih 2019 hangi üniversite ne kadar burs veriyor? Burs veren üniversiteler hangileri
Diğer Eğitim Haberleri Tüm eğitim haberleri
Tüm Eğitim Haberleri