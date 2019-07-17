YKS tercih 2019 burs veren üniversiteler hangileri, hangi üniversite ne kadar burs veriyor? Sıralamada ilk 10 bine girerek Özyeğin Üniversitesi'ni tercih eden adaylar, yılda dokuz ay, sıralamalarına göre yurt, nakit, yemek, ulaşım bursu kazanıyor. YKS sıralamasına göre 5 bin TL'yi bulan burslar var. İlk 100 arasındaki adaylardan kendini seçene, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, 8 ay boyunca 5 bin lira burs veriyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.