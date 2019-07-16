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  • 17.07.2019 08:49
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 08:49

TYT, AYT nereden öğrenilir? ÖSYM tarafından açıklandı!

için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Peki, YKS nereden öğrenilir? İşte cevabı... Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

YKS üniversite sınav sonuçları açıklandı!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçları heyecanla bekleniyordu. Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı. Üniversite tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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