Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) sonuçları heyecanla bekleniyordu. Yüz binlerce öğrenci tarafından merakla beklenen YKS sonuçları açıklandı. Üniversite tercihi için heyecan içinde olan öğrenciler sonuçlara kilitlendi. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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