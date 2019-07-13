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  • 13.07.2019 12:27
  • Son Güncelleme: 13.07.2019 12:31

: final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 sonuç sayfası

final sınavı sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler 6-7 Temmuz'da katıldıkları sınavın sonuçlarını nasıl görüntüleyebileceklerini araştırıyorlar. Peki, açıklandı mı? sorgulama nasıl yapılır? 2019 İstanbul Üniversitesi sonuç sayfası...

AUZEF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AUZEF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler 6-7 Temmuz'da final sınavına katıldılar. Uzun süredir sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, sonuçlar için heyecanlı bekleyişine devam ediyor. Dört oturum halinde gerçekleştirilen AUZEF final sınavı ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, AUZEF final sınav sonuçları açıklandı mı?AUZEF final sınavı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 AKSİS giriş ile İstanbul Üniversitesi sonuç sayfası...

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

(AUZEF final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.)

Sonuçlar, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecekler.

AUZEF AÇIKÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

AUZEF UZAKTAN EĞİTİM SINAV SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK

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