AÖF 3 ders sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) eğitimini sürdüren öğrencilerden 3 ders sınavına katılacak olanlar hazırlıklarına devam ediyorlar. Yayınlanan takvime göre, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, sınavının ne zaman yapılacağına dair tüm bilgiler paylaşıldı. Peki, bu sene son kez yapılacak AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılacak.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş yerleri, AÖF'ün https://aof.anadolu.edu.tr adresi "Öğrenci Otomasyonu" bağlantısından ve AÖF bürolarından öğrenilebilecek.