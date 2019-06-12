YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen öğrencilerin, sınava girerken sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, sınav tarihi belli oldu. Peki, YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019