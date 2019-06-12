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  • 12.06.2019 11:35
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 11:35

ne zaman, saat kaçta? 2019 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır?

Üniversite sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılacak adaylar hazırlıklarını tamamladılar. Sınav giriş yerlerinin belli olması ile birlikte sınavaÜniversite sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan üniversite sınavına katılacak adaylar hazırlıklarını tamamladılar. Sınav giriş yerlerinin belli olması ile birlikte sınava heyecan daha da arttı. Peki, YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 üniversite sınavı tarihi ne zaman, saat kaçta? heyecan daha da arttı. Peki, YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 üniversite sınavı tarihi ne zaman?

Üniversite sınav tarihi ne zaman?

YKS adıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı için geri sayım başladı. Sınava sayılı günler kala sınava girecekleri yer bilgisini öğrenen öğrencilerin, sınava girerken sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, sınav tarihi belli oldu. Peki, YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2019 üniversite sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

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