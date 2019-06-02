Dün LGS sınavının yapılmasının ardından şimdi binlerce öğrenci LGS ile ilgili internette çeşitli sorgulamalar yapıyor. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen LGS'nin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, 2019 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS soruları cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava giren öğrenciler heyecanla sonuçların açıklanmasını ve tercih yapmayı bekliyorlar. Sınav sonuçlarıyla birlikte öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna ve puanlarına göre tercihlerini yapacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından açıklanan tarihe göre sonuçlar 24 Haziran'da açılanacak.