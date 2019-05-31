E Okul giriş: 2019 takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Veli Bilgilendirme ve Yönetim Bilgi sistemi MEB

e Okul giriş ekranı, son günlerde öğrenci ve öğretmenlerin sıklıkla kullandığı araçlardan birisi. Dönem sonu notlarının tamamlanması ile birlikte öğretmenler not bilgilerini Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla sisteme girmeye başladılar. Öğrenciler ve velileri ise Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciye ait not bilgisi, devamsızlık bilgisi gibi birçok konuyu araştırabiliyor. Ramazan Bayramı tatilinden sonraki hafta yani 14 Haziran'da karneleini alarak yaz tatiline çıkacak öğrenciler karne notlarını merak ediyor. Peki, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte e Okul giriş sayfası...

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sisteminde iki tane giriş paneli bulunmaktadır. Bunlardan birisi okul yönetiminin ve öğretmenlerin kullandığı Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), diğeri ise öğrenci ve velilerin kullandığı Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS).

Öğretmenler e Okul YBS aracılığıyla öğrenciye ait bilgileri sisteme aktarıyorlar.

Öğrenciler ve velileri ise Veli Bilgilendirme Sistemi aracılığıyla öğrenciye ait tüm dönem bilgilerini görüntüleyebiliyorlar.

E OKUL YBS VE VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN