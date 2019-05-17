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  • 17.05.2019 10:08
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:28

son dakika açıklaması ortaöğretimde liselerde yeni dönem nasıl olacak?

tarafından yeni bir açıklama geldi. Bu bağlamda liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli , Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.

Liselerde yeni bir dönem başlıyor!

Liselerde yeni bir dönem başlıyor. Milli , Ortaöğretimde yeni modeli yarın kamuoyuna açıklayacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre;

1. Ders sayısı azalıyor.

2. Liselere kariyer ofisleri geliyor.

3. 12. sınıflarda ders saatleri azaltılıp destek çalışmaları geliyor.

4. Her öğrenci üniversitedeki gibi kendi istediği dersleri seçebiliyor.

5. Yeni lise sistemi ilk olarak 2020-21 yılında 9. sınıflardan başlıyor. Kademeli geçiş olacak.

6. Bilgi Kuramı zorunlu ders haline geliyor.

7. Yaparak uygulayarak öğrenme ağırlık kazanıyor.

8. 12. sınıfta çok enteresan yenilikçi dersler geliyor.

9. Öğrencinin her alandan ders alabileceği dengeli bir ders çizelgesi geliyor.

10. Haziran ayında dersler yerine; proje sunumları, portfolyo hazırlıkları gibi yaşam becerileri etkinlikleri geliyor.

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