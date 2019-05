ATA AÖF Bahar dönemi final sınavı geçen hafta sonu gerçekleşti. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Atatürk Üniversitesi açıköğretimde öğrenimine devam eden binlerce öğrencinin gündeminde. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içinde 20 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor. ATA AÖF bütünleme sınavı ise 15-16 Haziran'da yapılacak. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM

Atatürk Üniversitesi'nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte 'https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevaplarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

Atatürk Üniversitesi'nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2019 ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak bütünleme sınav tarihi de baz alınarak sonuçların sınav sonrası 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bunun için öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ata aof obs sistemine giriş yapılabilmektedir.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Akademik takvimde yer alan bilgiye göre, bahar dönemi ATA AÖF bütünleme sınavı için sınav merkezi tercihleri 20-26 Mayıs'ta alınacak. Bütünleme sınavı ise 29-30 Haziran'da yapılacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Mezuniyet üç ders sınavı için sınav merkezi tercihi: 01-02 Temmuz 2019

2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı: 27 Temmuz 2019

ATA AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

Online Deneme Sınavları Modülü ile;

Konulara hâkimiyetinizi artırarak konu eksiklerinizi görebilir, farklı soru tiplerini ve birbirinden farklı ve özellikteki soruları çözerek sınav çalışmalarınızı daha etkili ve verimli hale getirebilirsiniz.

Denemeler her ders için 20 sorudan oluşacak ve birden fazla giriş hakkınız olacaktır. Her sınavda karşınıza farklı sorular gelecek ve bununla birlikte soruların ve şıkların yerleri her sınavda karışık olacaktır.

Sınavlarda tarayıcı hatalarıyla karşılaşmamanız için önerdiğimiz tarayıcı "Mozilla Firefox" tur. Sınavlarda "sınav raporunu görüntüleyememe" sorununu yaşamanız durumunda tarayıcı geçmişini temizlemeniz veya farklı bir tarayıcı kullanarak sınava tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Sınav bitiminde soruları ve bu sorulara verdiğiniz doğru-yanlış cevapları görmek için link altında yer alan "Rapora Git" butonunu kullanınız. Sınav bitiminde sınav raporunun oluşması için bir süre beklemeniz gerekebilir.

ATA AÖF'YE KAYITLAR NASIL YAPILIR?

Nasıl Öğrenci Olabilirim

Çeşitli nedenlerle herhangi bir yükseköğretim programında eğitim-öğretim imkânı bulamayan veya açıktan aynı anda ikinci bir üniversite okumak isteyen öğrenci adayları kendileri için uygun olan kayıt türlerinden biri ile Fakültemiz programlarına kayıt yaptırıp Üniversitemizin yarım asrı aşan bilgi ve birikiminden yararlanarak uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim alabilirler.

Kayıt Türleri

> Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)

> İkinci Üniversite (Sınavsız ve belge göndermeksizin)*

> Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

> Yatay Geçiş

> Lisans Tamamlama

> Yabancı Uyruklu Statüsünde