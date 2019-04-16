23 Nisan tatili kaç gün olacak? Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. 2019 yılında 23 Nisan tarihi Salı gününe denk geliyor. Öğrenciler pazartesi günü tatil olacak mı, sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatili kaç gün olacak? 23 Nisan 4 gün tatil mi? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

23 NİSAN TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK? RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan resmi tatildir. Bu yıl Salı gününe denk gelen 23 Nisan'ın kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Ancak, pazartesi günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek ve tatil sadece 1 gün olacak. Çalışanlar, pazartesi günü çalıştıkları kurumdan izin alabilirse hafta sonu tatili ile birlikte toplamda 4 gün tatil yapma fırsatı yakalayabilecekler.

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarından biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir.Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de resmî tatil günü ve ulusal bayramıdır.

Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922′de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935′te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927′de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluşmuştur.

En son 1980 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.

Hakimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan),saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Günümüzde bayrama diğer ülkelerden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.Ayrıca 1933′te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979′u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır.

23 NİSAN ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine yabancı ulusların çocukları da katılır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. "Bugünün küçükleri yarının büyükleridir." diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da bütün Türkiye bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuşmalar yaparlar, şiirler okurlar.