E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemine öğrenci ve velilerce son günlerde sıkça giriş yapılıyor. En çok tıklanan kamu siteleri arasında yer alan e-Okul sistemi ile öğrenciler karne notlarını görüntülemek istiyorlar. Peki, e-Okul VBS ile karne notları nasıl görüntülenir? İşte e-Okul VBS giriş ile ilgili detaylar...

E-OKUL İLE KARNE NOTLARI GÖRÜNTÜLEME

öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor.

Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi' üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Sisteme giriş yaptıktan sonra sol alanda 'Öğrenci Bilgileri' sekmesinin alt kategorilerinde not bilgisi ve devamsızlık bilgisi gibi birçok öğrenci durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-OKUL MOBİL UYGULAMALARI

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne sadece bilgisayar üzerinden değil, aynı zamanda Android ve iOS platformlardan da takip edebilirsiniz. Cihazınızın işletim sistemine ait olan uygulama mağazasından e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi uygulamasını cihazınıza indirebilir ve aynı işlemleri mobil platformlardan da takip edebilirsiniz.

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır. İlk sınav notu ve ikinci sınav notu toplanarak ikiye bölünür (eğer 3 sınav yapılmışsa 3 sınav notu toplanır ve 3'e bölünür). Bu şekilde tüm derslerin ortalamaları bulunur ve en sonda tüm ortalamalar toplanarak toplam ders sayısına bölünür ve karne notu tespit edilir.

e-OKUL NEDİR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS projesi dahilinde 2007 yılında kullanıma açtığı ücretsiz bir bilgi edinme platformudur. e-Okul üzerinden bir öğrencinin okula kaydolduğu andan, mezun olduğu ana kadar her türlü eğitim sürecini barındırır.

e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.),haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.