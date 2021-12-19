20 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik açıklamaları: Konya, İstanbul, Ankara, İzmir...

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DENİZLİ °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kıyı kesimleri yerel kuvvetli sağanak, iç kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların genellikle kuvvetli, Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya'nın güneyinin Toroslar kesimi ile Karaman çevrelerinde kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı

YOZGAT °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı