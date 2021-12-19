20 Aralık Pazartesi yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Son dakika Valilik açıklamaları: Konya, İstanbul, Ankara, İzmir...

MGM'den bir çok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Öğrenci, veli ve öğretmenler de bulundukları illerde kar tatili yapılıp yapılmayacağını araştırmaya koyuldu. Valiliklerden yapılan son dakika okul tatili açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Yarın kar tatili olan iller listesi 2021 ve son dakika Valilik açıklamaları haberimizde!
MEB 2021 - 2022 OKUL TATİLİ TAKVİMİ
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
20 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. İlk tatil açıklaması Konya'dan geldi.
Okulların eğitime ara verdiğini sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duyuran Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Sevgili öğrenciler; Konya Merkez Meram-Karatay- Selçuklu ilçelerimiz ve bağlı mahallelerinde yüz yüze eğitime Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizden gelecek bilgileri de paylaşacağım" dedi.
DERSLERE 1 GÜN ARA VERİLDİ
Altay ilçelerde de tatil olduğunu belirterek, "Duyuralım arkadaşlar; Beyşehir, Seydişehir ve Derebucak ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarımızda 20/12/2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1(bir) gün ara verilmiştir. Hüyük ilçemizde de yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarımızda 20/12/2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime 1(bir) gün ara verilmiştir" dedi.
Diğer illerden ise henüz bir duyuru yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir.