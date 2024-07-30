2. nakil başvuruları başladı mı? LGS 1. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA 2024! MEB e-Okul LGS 1. nakil sonuçlarına nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS 2. tercih (nakil) başvuruları değerlendirildi. Şimdi milyonlarca öğrenci ve veli, 'LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?' sorusunun yanıtını bekliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-26 Temmuz tarihleri arasında alınan LGS 2. tercih (nakil) başvuruları değerlendirildi. Şimdi milyonlarca öğrenci ve veli, 'LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?' sorusunun yanıtını bekliyor.
2024 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞVURULARI TAMAMLANDI!
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 22-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındı.
LGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.
Millî Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün de yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.
LGS 1. NAKİL EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA
LGS ek tercih sonuçları sorgulama işlemleri MEB ve e-okul üzerinden kontrol edilecek.
LGS NAKİL SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2024 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 5 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
LGS nakil işlemi yapmak isteyen adaylar; e-Okul sistemi üzerinden Sınav ve Nakil İşlemleri Bölümüne girerek sürece başlayabilir.