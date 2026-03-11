CANLI YAYIN
15 bin sözleşmeli öğretmen ek atama sonuçları açıklandı

15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 24 Kasım 2025’te yapılan atamaların ardından boş kalan kadrolar için yeni yerleştirme gerçekleştirildi. Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı.

  • Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamalarında boş kalan kadrolar için 144 kişinin ek yerleştirmesini gerçekleştirdi.
  • Ek yerleştirme, Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu kapsamında ilk atamaların ardından boş kalan kontenjanlar için yapıldı.
  • Atamalar, başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre belirlendi.
  • Adaylar sonuçları pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden e-Devlet şifreleriyle sorgulayabilecek.
  • Daha önce 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım 2025'te yapılmış ve öğretmenler 19 Ocak 2026'da göreve başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında boş kalan kadrolar için gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Puan üstünlüğüne göre yapılan değerlendirme sonucunda 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı. İşte atama sonuçları sorgulama ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE EK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bakanlık tarafından yayımlanan "Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılan ilk yerleştirmeler sonrasında boş kalan kontenjanlar için yeniden değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması gerçekleştirildi.

Adaylar sonuçları pbs.meb.gov.tr/sonuc adresinden e-Devlet şifreleriyle sorgulayabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek atama sonuçlarını pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden kişisel e-Devlet şifreleriyle öğrenebilecek.

