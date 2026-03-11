Daha önce 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım 2025'te yapılmış ve öğretmenler 19 Ocak 2026'da göreve başlamıştı.

Bakanlık tarafından yayımlanan "Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılan ilk yerleştirmeler sonrasında boş kalan kontenjanlar için yeniden değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması gerçekleştirildi.