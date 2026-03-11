Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında boş kalan kadrolar için gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Puan üstünlüğüne göre yapılan değerlendirme sonucunda 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapıldı. İşte atama sonuçları sorgulama ekranı!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİKTE EK ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı sözleşmeli öğretmen atamaları kapsamında boş kalan kadrolar için gerçekleştirilen ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Daha önce 15 bin sözleşmeli öğretmenin ataması 24 Kasım 2025'te yapılmış, ataması gerçekleşen öğretmenler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 itibarıyla görevlerine başlamıştı.
Bakanlık tarafından yayımlanan "Nisan 2025 Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusu" kapsamında yapılan ilk yerleştirmeler sonrasında boş kalan kontenjanlar için yeniden değerlendirme yapıldı. Bu kapsamda başvurusu onaylanan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre 144 sözleşmeli öğretmenin daha ataması gerçekleştirildi.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK EK ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ek atama sonuçlarını pbs.meb.gov.tr/sonuc adresi üzerinden kişisel e-Devlet şifreleriyle öğrenebilecek.