LGS başvuruları 23 Mart’ta başladı, süreç 10 Nisan’da sona erecek.

BAŞVURULAR VELİLER TARAFINDAN YAPILIYOR

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin sınav başvuruları, veliler tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Süreç boyunca okul müdürlükleri de hem öğrencilere hem de velilere rehberlik ederek başvuruların eksiksiz şekilde tamamlanmasına destek veriyor. Yapılan başvurular, okul yönetimleri tarafından 13 Nisan 2026 tarihine kadar onaylanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sınava katılacak öğrenciler için giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, sınav merkezi, salon ve sıra bilgilerine bu belgeler üzerinden ulaşabilecek.

SINAV VE SONRASI İÇİN KRİTİK TAKVİM

LGS'nin ardından sonuç süreci de belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Aynı gün, tercih sürecine esas olacak kontenjan tabloları da yayımlanacak. Öğrenciler, tercih işlemlerini 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.