12 Haziran Cuma okullar tatil mi, neden? Bakan Tekin'den LGS kararı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026 LGS hazırlıkları kapsamında milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmeni yakından ilgilendiren kritik açıklamalarda bulundu. Sınav öncesinde okullarda yapılacak fiziki düzenlemeler nedeniyle 12 Haziran 2026 Cuma günü okullarda eğitime bir gün ara verilecek, öğretmenler ise idari izinli sayılacak. Peki LGS başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 LGS sınav takvimi, giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih ve tercih süreciyle ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki düzenlemelere değinen Tekin, sınav öncesi alınacak tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

SINAV ÖNCESİ OKULLARDA HAZIRLIK YAPILACAK

Bakan Tekin, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek LGS öncesinde okulların sınava hazır hale getirilmesi amacıyla bir gün önceden gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirtti. Bu kapsamda, sınavın sağlıklı ve sorunsuz bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için okullarda kapsamlı hazırlıkların yürütüleceğini ifade etti.

12 HAZİRAN'DA EĞİTİME ARA VERİLECEK

Açıklamaya göre 12 Haziran 2026 Cuma günü tüm örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilecek. Söz konusu tarihte öğretmenlerin de idari izinli sayılacağı bildirildi. Böylece hem fiziki hazırlıkların tamamlanması hem de sınav organizasyonunun daha planlı yürütülmesi hedefleniyor.

LGS 2026 BAŞVURU SÜRECİ TAMAMLANIYOR: SON GÜN 10 NİSAN

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2026 yılı başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 23 Mart'ta başlayan başvurular 10 Nisan 2026 tarihinde tamamlanacak.

BAŞVURULAR VELİLER TARAFINDAN YAPILIYOR

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin sınav başvuruları, veliler tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştiriliyor. Süreç boyunca okul müdürlükleri de hem öğrencilere hem de velilere rehberlik ederek başvuruların eksiksiz şekilde tamamlanmasına destek veriyor. Yapılan başvurular, okul yönetimleri tarafından 13 Nisan 2026 tarihine kadar onaylanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sınava katılacak öğrenciler için giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde erişime açılacak. Öğrenciler, sınav merkezi, salon ve sıra bilgilerine bu belgeler üzerinden ulaşabilecek.

SINAV VE SONRASI İÇİN KRİTİK TAKVİM

LGS'nin ardından sonuç süreci de belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Aynı gün, tercih sürecine esas olacak kontenjan tabloları da yayımlanacak. Öğrenciler, tercih işlemlerini 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI AĞUSTOSTA AÇIKLANACAK

Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler için lise yerleştirme süreci de resmen tamamlanmış olacak.

2026 LGS takvimi, hem başvuru hem de yerleştirme aşamalarında öğrenciler ve veliler açısından kritik tarihleri bir araya getiriyor. Bu nedenle sürecin dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.

