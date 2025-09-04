SON DAKİKA
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ | 2025 MEB-AGS öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte? İşte son gelişmeler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı öğretmen atama sürecinde önemli bir adım atarak Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarını duyurdu. Toplamda 25 bin öğretmen alımı planlayan MEB, ikinci etapta gerçekleştirilecek 10 bin sözleşmeli öğretmen ataması için hazırlıklara başladı. Peki 10 bin öğretmen ataması ne zaman, belli oldu mu? İşte branş dağılımı…

04 Eylül 2025
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı öğretmen atama sürecinde ikinci etap hazırlıklarına başladı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvim netleşiyor. Peki 10 bin öğretmen atama tarihleri ne zaman olacak? MEB 2. etap sözleşmeli öğretmen ataması hangi tarihte?

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, KPSS puanı ile gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından, 10 bini Milli Eğitim Akademisi için olmak üzere toplam 25 bin öğretmen alımı sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Sözleşmeli öğretmen atamalarının tamamlanmasının ardından gözler bu kez AGS (Akademi Giriş Sınavı) puanıyla yapılacak 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 bin öğretmen alımında sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların sonuçlarını 7 Mayıs 2025'te resmi internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Bakanlık, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin öğretmen atamasına ilişkin takvimin, AGS sonuçlarının ilanının ardından paylaşılacağını bildirdi.

AGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğretmen adayları, branş dağılımı ve başvuru tarihleri için MEB'in duyurularını bekliyor. Açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması planlanıyor.

SON ATAMADA PAYLAŞILAN KONTENJANLAR

◾Sınıf Öğretmenliği: 4.378

◾Özel Eğitim: 3.087

◾Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1.802

◾Okul Öncesi: 1.321

◾İngilizce: 757

Adayların kesin kontenjan ve branş dağılımı bilgileri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın (www.meb.gov.tr) ve ÖSYM'nin (www.osym.gov.tr) resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

