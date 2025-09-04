10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TARİHİ | 2025 MEB-AGS öğretmen ataması ne zaman, hangi tarihte? İşte son gelişmeler

Milli Eğitim Bakanlığı , 2025 yılı öğretmen atama sürecinde ikinci etap hazırlıklarına başladı. Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve ÖABT sonuçlarının açıklanmasının ardından 10 bin sözleşmeli öğretmen alımı için takvim netleşiyor. Peki 10 bin öğretmen atama tarihleri ne zaman olacak? MEB 2. etap sözleşmeli öğretmen ataması hangi tarihte?

(Kaynak: AA)

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2025'te yaptığı açıklamada, KPSS puanı ile gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından, 10 bini Milli Eğitim Akademisi için olmak üzere toplam 25 bin öğretmen alımı sürecinin başlatıldığını duyurmuştu.

Sözleşmeli öğretmen atamalarının tamamlanmasının ardından gözler bu kez AGS (Akademi Giriş Sınavı) puanıyla yapılacak 10 bin öğretmen atamasına çevrildi.