1 Ocak 2024 Pazartesi üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler açık mı, kapalı mı olacak? 2024 resmi tatil takvimi!

Normal şartlarda üniversitelerde resmi tatil günleri kapalı olurken, bu yılbaşında da durum aynı olacak mı? Özellikle şehir dışında eğitim alan öğrenciler, kampüslerin tatil olup olmadığını merak ediyor.
Normal şartlarda üniversitelerde resmi tatil günleri kapalı olurken, bu yılbaşında da durum aynı olacak mı? Özellikle şehir dışında eğitim alan öğrenciler, kampüslerin tatil olup olmadığını merak ediyor.
YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
2024 yılında yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğundan üniversitelerde eğitim öğretim faaaliyetleri olmayacak. Hem öğrenciler hemde öğretim görevlileri dinlenme fırsatı yakalayacak. 2024 Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar şu şekilde;
Üniversiteler, Okullar, Bankalar, Aile Hekimlikleri, Eczaneler, Noterler, Borsa, Belediye, Kaymakamlık, Valilik, Hastaneler (acil servis dışında) Muhtarlıklar, Sigorta Kurumları, Borsa, SGK ve diğer kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı