SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

1 Ocak 2024 Pazartesi üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler açık mı, kapalı mı olacak? 2024 resmi tatil takvimi!

Yılbaşı heyecanı sürerken, üniversiteli öğrenciler öğrenim gördükleri kurumlardaki tatil durumunu merakla bekliyor. Güz dönemi eğitimleri devam ederken birçok üniversite vize sınavlarını tamamladı ve öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından kısa bir dinlenme fırsatı yakalamanın heyecanını yaşıyor. Peki, 1 Ocak 2024 Pazartesi üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler açık mı, kapalı mı olacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 13:18 Güncelleme 20 Aralık 2023, 13:18
1 Ocak 2024 Pazartesi üniversiteler tatil mi? Yılbaşında üniversiteler açık mı, kapalı mı olacak? 2024 resmi tatil takvimi!

Normal şartlarda üniversitelerde resmi tatil günleri kapalı olurken, bu yılbaşında da durum aynı olacak mı? Özellikle şehir dışında eğitim alan öğrenciler, kampüslerin tatil olup olmadığını merak ediyor.

YILBAŞINDA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

2024 yılında yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak resmi tatil olduğundan üniversitelerde eğitim öğretim faaaliyetleri olmayacak. Hem öğrenciler hemde öğretim görevlileri dinlenme fırsatı yakalayacak. 2024 Resmi tatillerde kapalı olan kurumlar şu şekilde;

Üniversiteler, Okullar, Bankalar, Aile Hekimlikleri, Eczaneler, Noterler, Borsa, Belediye, Kaymakamlık, Valilik, Hastaneler (acil servis dışında) Muhtarlıklar, Sigorta Kurumları, Borsa, SGK ve diğer kamu kurumlarının tamamı kapalı olacak.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ortalık karıştı! Mansur Yavaş’tan Meral Akşener’e korkak yanıtı: Yokluğu bir şeyi değiştirmez! Ekrem İmamoğlu’ndan Çatır çatır çıkışı
MSB’den Özgür Özel ve Ümit Özdağ’ın Tuzla Piyade okulu iddialarına ilişkin flaş açıklama: TSK’ya zarar verme amacı taşıyor!
İsrailli esir yakınından Başkan Erdoğan’a çağrı: Yalvarıyorum lütfen bize yardım et
SON DAKİKA