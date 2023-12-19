1. dönem 2. yazılı ne zaman? MEB 2. yazılı sınav ÖRNEK soru kitapçığı ve cevapları PDF indir! 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf...

1. dönem 2. yazılı ne zaman? MEB 2. yazılı sınav örnek soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı? soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 1. dönem 1. yazılı sınavlar tamamlandı. Gözler bu kez 2. yazılı sınavlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı. İşte 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar için örnek soru kitapçığı ve çözüm videoları...
1. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN?
1. dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.
1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVLARINA İLİŞKİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları öğrencilerin erişimine açıldı.
Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.