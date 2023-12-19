1. dönem 2. yazılı ne zaman? MEB 2. yazılı sınav ÖRNEK soru kitapçığı ve cevapları PDF indir! 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf...

1. dönem 2. yazılı ne zaman? MEB 2. yazılı sınav örnek soru kitapçığı ve cevapları yayımlandı mı? soruları milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. 1. dönem 1. yazılı sınavlar tamamlandı. Gözler bu kez 2. yazılı sınavlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 2. yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımladı. İşte 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar için örnek soru kitapçığı ve çözüm videoları...

1. DÖNEM 2. YAZILI NE ZAMAN? 1. dönem 2. yazılı sınavları 25 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ortak sınavlara ilişkin, "2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır." ifadesi kullanılmıştı.