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👩🏻‍🏫 MEB YENİ MÜFREDAT MADDELERİ VE İÇERİĞİ! MEB yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda uygulanacak?

Türkiye'nin eğitim sistemi, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren büyük ve köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni müfredat taslağı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adıyla tanıtılmış ve bu model, öğrenim süreçlerini kökten değiştirmeyi amaçlamaktadır. Yeni müfredat, öğrencilerin bilgiyi sadece ezberlemekten ziyade, onu anlamalarını, sorgulamalarını ve pratikle entegre edebilmelerini teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, eğitimde interaktif öğrenme yöntemlerinin önemini artırarak, öğrencilerin aktif katılımını ve etkileşimini merkeze alıyor. Peki MEB yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda uygulanacak?

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:57 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:57
👩🏻‍🏫 MEB YENİ MÜFREDAT MADDELERİ VE İÇERİĞİ! MEB yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda uygulanacak?

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Türkiye'nin eğitim sisteminde köklü değişikliklere hazırlık süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir üzerinde çalışılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatın taslağının kamuoyu ile paylaşıldığını duyurdu. Bakan Tekin, bu önemli adımın ardından vatandaşların görüş ve önerilerini beklediklerini ifade etti.

YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata dair son dakika açıklamada bulundu.

Tekin açıklamasında, " Tecrübe, Öneri ve Desteğiniz Bizler için Önemli! Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." ifadelerine yer verdi.

TASLAK İÇİN TIKLAYINIZ

İşte detaylar ve maddeler;

Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Müfredat hazırlık sürecinde, uzun süren görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve sistematik hale getirildi.

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ NASIL OLACAK?

Yeni müfredat eylül ayı itibariyle okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le görüşen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan daha önce yapmış olduğu açıklamadaki yeni müfredatın içeriği konusundaki sözleri şöyle:

''Milli ve manevi değerleri günlük yaşam ve hikâyelerle somutlaştırma, görsellerle zenginleştirme ve oyun uygulamalarıyla kazandırmayı hedefleyen yeni müfredat, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ortamlarında öğrencilerin aktif rol almasını teşvik ediyor. Ayrıca sosyal sorumluluk ve toplum hizmeti çalışmalarına katılımı öğrencilerden bekliyor.

Öğrencinin bilgiyi keşfettiği, günlük hayatla ilişkilendirdiği ve etkinliklerle yaparak öğrendiği bir yaklaşımı benimseyen yeni müfredat, farklı alan becerilerini de içeriyor. Öğrencinin temelde olduğu ve öğretmenin yol gösterici olduğu bir program tasarlanmış.

Derslere, konu anlatımıyla değil, hikâyeler, oyunlar ve günlük yaşam örnekleriyle başlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanıyor. Sadece akademik başarı değil, öğrencinin mutluluğu, derse katılımı, merak duygusunun artması da hedefleniyor.

Müfredatta, akran öğrenimine ve seviyesi yüksek olan öğrencilere yönelik alternatif destek programlarına da yer verilmiş. Materyal, araç gereç ve teknoloji kullanımına önem verilirken, test mantığından uzaklaşarak açık uçlu, yorum odaklı çalışmalar ağırlık kazanmış.

Yeni müfredatta öğrencilere yüklenen roller arasında farklı bakış açılarıyla düşünme ve tartışma, düşüncelerini açıkça ifade etme ve farklı görüşlere saygı duyma gibi önemli görevler de bulunuyor.''

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