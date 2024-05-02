👩🏻‍🏫 MEB YENİ MÜFREDAT MADDELERİ VE İÇERİĞİ! MEB yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda uygulanacak?

Türkiye'nin eğitim sisteminde köklü değişikliklere hazırlık süreci devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, uzun süredir üzerinde çalışılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredatın taslağının kamuoyu ile paylaşıldığını duyurdu. Bakan Tekin, bu önemli adımın ardından vatandaşların görüş ve önerilerini beklediklerini ifade etti.
YENİ MÜFREDAT NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredata dair son dakika açıklamada bulundu.
Tekin açıklamasında, " Tecrübe, Öneri ve Desteğiniz Bizler için Önemli! Sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışma ile meydana getirdiğimiz; akademisyen, öğretmen ve paydaşlarımızın yoğun çalışma ve katkılarıyla ortaya çıkan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat çalışmamızı kamuoyunun ve eğitime gönül veren herkesin görüşlerine sunduk." ifadelerine yer verdi.
TASLAK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte detaylar ve maddeler;
Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı, "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.
Müfredat hazırlık sürecinde, uzun süren görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve sistematik hale getirildi.
Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla 20 çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.
Sadece yaz aylarından itibaren bugüne kadar 1000'den fazla öğretmen ve akademisyen ile toplantılar düzenlendi, 260 akademisyen ve 700'ün üzerinde öğretmen bu toplantılara sürekli katıldı. Bunun dışında ilave olarak görüşlerine başvurulan akademisyenler ve öğretmenlerle 1000'in üzerinde eğitim paydaşı, ortak çalıştı. Bakanlık merkez teşkilatındaki bütün birimler de müfredat için yoğun çalışma yürüttü.