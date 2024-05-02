👩🏻‍🏫 MEB YENİ MÜFREDAT MADDELERİ VE İÇERİĞİ! MEB yeni müfredat ne zaman geçerli olacak? Müfredat değişikliği hangi sınıflarda uygulanacak?

Yeni müfredat eylül ayı itibariyle okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9. sınıflardan başlayarak kademeli olarak uygulanacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Bir haftalık askı sürecinin ardından " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

''Milli ve manevi değerleri günlük yaşam ve hikâyelerle somutlaştırma, görsellerle zenginleştirme ve oyun uygulamalarıyla kazandırmayı hedefleyen yeni müfredat, eleştirel ve yansıtıcı düşünme ortamlarında öğrencilerin aktif rol almasını teşvik ediyor. Ayrıca sosyal soruml uluk ve toplum hizmeti çalışmalarına katılımı öğrencilerden bekliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 'le görüşen Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan daha önce yapmış olduğu açıklamadaki yeni müfredatın içeriği konusundaki sözleri şöyle:

Öğrencinin bilgiyi keşfettiği, günlük hayatla ilişkilendirdiği ve etkinliklerle yaparak öğrendiği bir yaklaşımı benimseyen yeni müfredat, farklı alan becerilerini de içeriyor. Öğrencinin temelde olduğu ve öğretmenin yol gösterici olduğu bir program tasarlanmış.

Derslere, konu anlatımıyla değil, hikâyeler, oyunlar ve günlük yaşam örnekleriyle başlanarak öğrencilerin aktif katılımı sağlanıyor. Sadece akademik başarı değil, öğrencinin mutluluğu, derse katılımı, merak duygusunun artması da hedefleniyor.