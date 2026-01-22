Bakışların Antik Çağ’dan geliyor olabilir! Yüzün hangi döneme ait? Testi çöz yanıtı öğren

(Kleopatra tasviri | Kaynak: realm of history)

Yüzümüz eskinin izlerini taşıyor mu?

UCL ve Communications Biology'da yayımlanan çalışmaya göre bilim insanları, modern insan yüz şeklinin bazı yönlerinin Neandertallerden miras kalan DNA ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan genetik çalışmalar, özellikle burun yüksekliği ve yüzün orta bölümünün yapısıyla ilişkili bazı genetik bölgelerin Neandertal kökenli olabileceğini göstermektedir.

Bu genetik mirasın, binlerce yıl önce soğuk ve zorlu iklim koşullarına uyum sağlamak amacıyla geliştiği ve günümüzde hâlâ yüz hatlarımız üzerinde etkisini sürdürdüğü düşünülmektedir.

Bu bulgular, yüzümüzün yalnızca bireysel genetik özelliklerden değil, insanlık tarihinin derin evrimsel süreçlerinden de izler taşıdığını göstermektedir.