Zelenskiy'nin uçağı Moldova üzerinden Norveç'e uçarken İHA tehdidinden kıl payı kurtuldu: Kişinev Havalimanı'nda uçuşlar durdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin uçağının, Moldova’dan Norveç’e hareketi sırasında bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğu açıklandı. Kişinev hava sahasında uçuşların durdurulmasına yol açan krizin detaylarını Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin uçağı, Moldova'dan Norveç'e gerçekleştirdiği uçuş sırasında büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü.
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Moldova hava sahasına giren İHA'lardan birinin Zelenskiy'nin uçağı için ciddi tehlike oluşturduğunu ve uçağın bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu duyurdu. Store, istihbaratın kaynağına ve İHA'nın uçağa tam olarak ne kadar yaklaştığına dair detay paylaşmadı.
KİŞİNEV'DE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Zelenskiy'nin uçağının rotasında olduğu sırada Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sı girdi. Güvenlik alarmı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine tamamen durduruldu. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken, diğer aracın Romanya hava sahasına yöneldiği bildirildi.
TEHLİKENİN BOYUTU CENAZE TÖRENİ SONRASI ORTAYA ÇIKTI
Oslo'da Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine katılan Zelenskiy'nin ülkeden ayrılmasının ardından konuşan Başbakan Store, bölgedeki hava sahası krizinin boyutunu ortaya çıkardı. Zelenskiy'nin uçağının söz konusu İHA tehdidinden teknik olarak nasıl kurtulduğuna ilişkin ayrıntılar ise belirsizliğini koruyor.