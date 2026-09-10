Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin uçağı, Moldova'dan Norveç'e gerçekleştirdiği uçuş sırasında büyük bir tehlikenin eşiğinden döndü. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Moldova hava sahasına giren İHA'lardan birinin Zelenskiy'nin uçağı için ciddi tehlike oluşturduğunu ve uçağın bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu duyurdu. Store, istihbaratın kaynağına ve İHA'nın uçağa tam olarak ne kadar yaklaştığına dair detay paylaşmadı.

Zelenskiy’nin uçağı, Moldova hava sahasında İHA tehdidinin eşiğinden döndü. (Fotoğraflar: AA) KİŞİNEV'DE UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI Zelenskiy'nin uçağının rotasında olduğu sırada Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sı girdi. Güvenlik alarmı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine tamamen durduruldu. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına neden olurken, diğer aracın Romanya hava sahasına yöneldiği bildirildi.