Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette nihayet takım elbise giymesi gündem olmuştu. Zelenskiy'nin yeni imajının arkasındaki Ukraynalı tasarımcı ilk kez açıklama yaptı.
ÜNİFORMADAN TAKIM ELBİSEYE ZELENSKİY
Ukraynalı tasarımcı Viktor Anisimov, Zelenskiy'nin ilk takımını nisan ayında Papa Francis'in cenazesinde tanıtmıştı. Zelenskiy, haziran ayında NATO zirvesinde ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı bir toplantıda da üzerindeki takım elbise ile dikkat çekmişti. Zira Zelenskiy, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana devlet düzeyinde tüm toplantılara üzerinde askeri üniforma ile katılıyordu.
EŞİ ISRAR ETTİ
61 yaşındaki Anisimov, The Washington Post'a konuştu. Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın, başkana Anisimov'la bir takım elbise üzerinde çalışması için ısrar eden kişi olduğunu belirtti.
TASARIMCISI AYLARDIR GARDIROBUNU YENİLEMEYE ÇALIŞIYOR
Geçtiğimiz kış savaş üç yılına yaklaşırken Anisimov ve meslektaşları Zelenskiy'nin gardırobunu yenilemesinin faydalı olup olmayacağını düşünmeye başlamıştı. Anisimov Zelenskiy için "Daha çok dünyayı dolaşmaya, yeni insanlarla tanışmaya başlamıştı ve biraz First Lady ile etrafındakilerden farklı bir görüntü sergiliyordu." dedi.