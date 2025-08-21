PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor

Ukrayna Savaşı başladığından bu yana devlet düzeyinde tüm toplantılara askeri üniforma ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray ziyaretinde üzerindeki takım elbise ile dikkat çekmişti. Zelenskiy’nin gardırobunu aylardır değiştirmeye çalışan ve ikna eden kişi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a geçtiğimiz günlerde yaptığı ziyarette nihayet takım elbise giymesi gündem olmuştu. Zelenskiy'nin yeni imajının arkasındaki Ukraynalı tasarımcı ilk kez açıklama yaptı.

Zelenskiy ve Trump, EPAZelenskiy ve Trump, EPA

ÜNİFORMADAN TAKIM ELBİSEYE ZELENSKİY

Ukraynalı tasarımcı Viktor Anisimov, Zelenskiy'nin ilk takımını nisan ayında Papa Francis'in cenazesinde tanıtmıştı. Zelenskiy, haziran ayında NATO zirvesinde ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı bir toplantıda da üzerindeki takım elbise ile dikkat çekmişti. Zira Zelenskiy, Ukrayna Savaşı'ndan bu yana devlet düzeyinde tüm toplantılara üzerinde askeri üniforma ile katılıyordu.

Zelenskiy ve Trump, EPAZelenskiy ve Trump, EPA

EŞİ ISRAR ETTİ

61 yaşındaki Anisimov, The Washington Post'a konuştu. Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'nın, başkana Anisimov'la bir takım elbise üzerinde çalışması için ısrar eden kişi olduğunu belirtti.

TASARIMCISI AYLARDIR GARDIROBUNU YENİLEMEYE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz kış savaş üç yılına yaklaşırken Anisimov ve meslektaşları Zelenskiy'nin gardırobunu yenilemesinin faydalı olup olmayacağını düşünmeye başlamıştı. Anisimov Zelenskiy için "Daha çok dünyayı dolaşmaya, yeni insanlarla tanışmaya başlamıştı ve biraz First Lady ile etrafındakilerden farklı bir görüntü sergiliyordu." dedi.

Trump ve Zelenskiy, Vatikan, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrump ve Zelenskiy, Vatikan, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KOMEDİ KOSTÜMLERİNİ DE O TASARLIYORDU

Anisimov, yirmi yıldan uzun bir süre önce yani dönemin devlet başkanının şov dünyasında çalışırlarken de Zelenskiy'nin komedi topluluğu Kvartal 95 için kostümler tasarlıyordu. Topluluk, 2003 yılında KVN komedi yarışmasından kendi yollarını çizerek yola çıktı. Anisimov "İlişkimizi bildiği için First Lady, görünümünü değiştirmeye ikna edebilecek tek kişinin ben olduğuma karar verdi." dedi.

Ocak ayında cumhurbaşkanı için yeni ve daha resmi bir tarz üzerine görüşmeler ciddi bir şekilde başladı. Anisimov, "Görevin kendisi karmaşık değildi: Askeri stili koruyarak, haki rengini siyahla değiştirerek savaştaki bir cumhurbaşkanının imajını korumak, aynı zamanda biraz tasarım ve moda dokunuşları eklemek" dedi.

Trump ve Zelenskiy, EPATrump ve Zelenskiy, EPA

YEDİ PROVA

Anisimov, sonraki haftalarda Zelenskiy'nin tasarımcıyla birlikte yedi provaya katıldığını ve çoğunlukla First Lady'nin de eşlik ettiğini söyledi. "Onlar bir ekip. Maalesef son provada o yoktu. Bu yüzden belki de siyasette daha yaygın bir tercih ve Ukrayna'nın ulusal rengi olan mavi bir takım elbise, çok moda olduğu ve güncel olmadığı gerekçesiyle cumhurbaşkanı tarafından reddedildi" dedi.

Zelenski, Papa'nın cenazesinde yeni kostümünü giydikten sonra, haziran ayında Lahey'de Trump ve diğer dünya liderleriyle düzenlenen NATO zirvesinde de aynısını giydiğinde Ukraynalıların dikkatini çekti. Fakat esas gündem ise Beyaz Saray'da giymesi oldu. Çünkü şubat ayındaki ziyaretinde ABD'li gazeteciler ve ABD Başkanı Donald Trump'tan tepki görmüştü.

Zelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuruZelenskiy’e zehirli çay ikram edilmedi! Oval Ofis’te bu kez iltifat yağmuru

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Türk Telekom
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı! Mekan basıp haraç istedi
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
Türkiye'den liman başkanlıklarına İsrail talimatı: Yabancı gemiler Tel Aviv ile bağlantılı olmadığını belgeleyecek
Ukrayna'ya Türkiye'den Barış Gücü gidecek mi? MSB açıkladı: "Önce ateşkes sağlanmalı"
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
ABD’li büyükelçi İsrail kanalında itiraf etti: Washington’dan Avrupa ülkelerine “Filistin’i tanımayın” baskısı
Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti | Kremlin de şartını açıkladı
Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"
İlk kez duyan şaşkın! Funda Arar’ın 21 yıllık eşi bakın kim çıktı: “Evli olduklarını bilmiyordum”