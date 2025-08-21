Zelenskiy’i takım elbise giymeye ikna eden kişi! Aylardır gardırobunu yenilemeye çalışıyor

Trump ve Zelenskiy, Vatikan, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

KOMEDİ KOSTÜMLERİNİ DE O TASARLIYORDU

Anisimov, yirmi yıldan uzun bir süre önce yani dönemin devlet başkanının şov dünyasında çalışırlarken de Zelenskiy'nin komedi topluluğu Kvartal 95 için kostümler tasarlıyordu. Topluluk, 2003 yılında KVN komedi yarışmasından kendi yollarını çizerek yola çıktı. Anisimov "İlişkimizi bildiği için First Lady, görünümünü değiştirmeye ikna edebilecek tek kişinin ben olduğuma karar verdi." dedi.

Ocak ayında cumhurbaşkanı için yeni ve daha resmi bir tarz üzerine görüşmeler ciddi bir şekilde başladı. Anisimov, "Görevin kendisi karmaşık değildi: Askeri stili koruyarak, haki rengini siyahla değiştirerek savaştaki bir cumhurbaşkanının imajını korumak, aynı zamanda biraz tasarım ve moda dokunuşları eklemek" dedi.