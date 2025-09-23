PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy’den Putin mesajı: Liderler düzeyinde görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki liderler zirvesinin arından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Zelenskiy “Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım.” dedi.

Giriş Tarihi:
Zelenskiy’den Putin mesajı: Liderler düzeyinde görüşmeye hazırım

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki liderler zirvesinin arından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme mesajı geldi.

Putin, AFPPutin, AFP

ZELENSKİY'DEN PUTİN MESAJI

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter ile bir araya geldiğini bildirdi.

"LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

İkili görüşmede savaşın sona erdirilmesi yönünde atılması gereken adımlar hakkında konuştuklarını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

Rus tarafıyla liderler düzeyinde bir görüşmeye hazırım. İsviçre'nin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olmasını takdir ediyoruz. Ancak şimdiye kadar Rusya'nın savaşı sona erdirmek istediğine dair herhangi bir adım atılmadığını görüyoruz.
Putinden Zelenskiye bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupaya tehdit: Hedef olursunuzPutinden Zelenskiye bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupaya tehdit: Hedef olursunuz

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan BM'de Gazze manifestosu! Soykırımı fotoğraflarla haykırdı: İsrail hesap vermeli | Dünya liderlerine tarihi çağrı
CANLI | Guterres BM Genel Kurul toplantısını Gazze ile açtı! Lula da Silva, Başkan Erdoğan ve Subianto’dan Filistin vurgusu | Trump’tan ilginç konuşma
Türk Telekom
Son dakika: BM'de Gazze manifestosu! MHP lideri Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Trump kürsüde kendisini övdü BM’yi gömdü: “Amacı ne ki?” | İlk dakikada teleprompter bozuldu! Dünyaya tehditler savurdu
Trump’ın BM binasında yürüyen merdivenle imtihanı! Kürsüde eleştirmişti: Bozuk merdivendeki anlar ortaya çıktı
MHP lideri Bahçeli'den "İsrail'e karşı askeri seçenek" çıkışı: "Türkiye insanlık namına gözünü budaktan sakınmamalı" | İslam NATO'su çıkışı
Dünyanın kilitlendiği konuşma öncesi sosyal medya yıkıldı: Filistin’in sesi Erdoğan | PalestinesVoiceErdogan
Mansur Yavaş ve CHP'yi patlatan belge! 219 bin dolar dedi 761 bin dolar çıktı... ABB'deki kamu zararı tescillendi
Alişan Gazze'nin sesi oldu: Elimden bir şey gelse Gazze için varımı yoğumu bırakıp gitmezsem şerefsizim!
CHP'de "şaibe var" diyene ihraç kuşatması! Berhan Şimşek Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e daldı: Partiyi pavyona düşürdük partilileri birbirine
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Kime ne kadar para verildi? Sahte faturalar, sahte adresli şirketler akraba ilişkileri...
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu! Hükümet onayladı: Soykırımcıya yakıt bile yok
İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'
Evanjelik Hristiyanlardan Filistin’in tanınacağı günde kıyamet propagandası! 5 kızıl inekle başladılar BM’de Armageddon ile devam ediyorlar
Bayrampaşa'daki irade gasbı ve oy hırsızlığı yargıda! AK Parti sandıkta kazandı... CHP kura çekilirken bile hile yaptı
İzmir Karşıyaka'da çöp dağları! Vatandaş isyanda: Sinekler bastı! Buca, Konak ve Karabağlar'a İçişleri Bakanlığı'ndan inceleme
Fener Avrupa'da yanacak! Tedesco'dan Zagreb'e farklı 11
Dursun Özbek'ten Sadettin Saran'a tebrik Ali Koç'a gönderme!
Gözleri KaraDeniz’in Osman Maçari’si Mehmet Özgür’ün 29 yıllık eşi bakın hangi oyuncu çıktı!