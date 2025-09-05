Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e davetini yineledi ve yüzde 100 güvenlik garantisi verdi. Ukrayna'da barışa Kiev'in olası NATO üyeliğinin engel olacağını belirten Putin, anlaşmalar sağlandığında Rusya'nın Ukrayna ile ilgili barış anlaşmalarına tamamen uyacağını söyledi.
ZELENSKİY'E DAVET
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nun (EEF) genel oturumunda konuşan Putin, Ukrayna liderine Moskova'da yüzde yüz güvenlik garantisi verdi.
PUTİN'DEN AVRUPA'YA: HEDEF OLURSUNUZ
Putin, konuşmasında Avrupa'yı açıkça tehdit ederken "Özellikle şimdi, çatışmalar sırasında, oraya birtakım birlikler çıkarsa, onların meşru hedef olacağı varsayımıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı. Rus lider, Batılı güçlerin konuşlandırılmasının uzun vadeli barışa katkı sağlamayacağını da kaydetti.