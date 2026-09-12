İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne saldırısı.

ÇİN TARAFI KARŞI ÇIKTI

WSJ'ye göre üst düzey ABD'li yetkililer 17 Temmuz'daki saldırıyla bağlantılı bu görüntüleri Çinli mevkidaşlarıyla gündeme getirdi ancak Çin tarafı buna karşı çıkarak kanıt talep etti. Yetkililer, Çin'in Washington'ın uyarılarını defalarca reddettiğini ve herhangi bir Çin şirketinin bu tür faaliyetlerde bulunduğunu kabul etmediğini belirtti.

Washington'daki Çin Büyükelçiliği iddiaları reddederek iş birliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunurken, 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen balistik füze saldırısında 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Nisan ateşkesinden sonraki ilk ABD kayıplarıyla sonuçlanan bu ölümcül saldırı, ağır korunan üslerin bile güvenliğini korumanın zorluğunu ve İran'ın gelişen füze kabiliyetini gözler önüne serdi.



ABD'li yetkililer, Çinli şirketlerin (Mayıs ayında yaptırım uygulanan MizarVision, Earth Eye ve Chang Guang gibi) İran'a yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağladığını ve bunun Ürdün'deki üs saldırısı gibi ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

Yaz boyunca hedefleme kabiliyeti artan İran, bu görüntüleri ve Çin teknolojilerini kullanarak ABD güçlerini, üslerini ve uçak gemilerini daha hassas şekilde hedeflemeye başladı.

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