Çin'den İran'a uydu görüntüsü iddiası! Ürdün'de 3 Amerikan askeri ölmüştü | Trump-Şi zirvesi öncesi kriz
ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre, İran'ın temmuz ayında Ürdün'deki Amerikan üssüne düzenlediği ve 3 askerin ölümüne yol açan saldırıdan önce Çinli kuruluşlardan yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü aldığı ortaya çıktı. Pekin yönetimi iddiaları reddedip uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini savunurken bu gelişme ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında 24 Eylül'de yapılması planlanan zirve öncesinde iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.
ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre, İran'ın temmuz ayında üç Amerikan askerinin ölümüne yol açan üs saldırısından önce Çinli kuruluşlardan yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü aldığı ortaya çıktı.
TAHRAN'A UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ ÇİN Mİ VERDİ?
ABD'li yetkililere göre, Tahran Ürdün'deki üssün yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine Çinli kuruluşlar aracılığıyla ulaştı.
Yetkililere göre bu durum, Çin'in savaş sırasında İran'a verdiği desteğin ABD güçleri açısından ölümcül sonuçlar doğurduğuna dair şimdiye kadarki en net kanıt niteliğinde. Yetkililer söz konusu görüntüleri saldırıyla ilişkilendiriyor.
PEKİN YÖNETİMİNİN MÜDAHALESİ VAR MI?
Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, İran'a görüntüleri sağlayan Çinli kuruluşların adını vermekten kaçınırken Pekin yönetiminin doğrudan bir müdahalesini ise öne sürmedi.
Tahran, bu görüntüleri hem saldırıdan önce hem de sonra temin etti.
The Wall Street Journal'a göre bu durum ABD Başkanı Donald Trump ile Çin lideri Şi Cinping arasında 24 Eylül'de yapılması planlanan zirve öncesinde ABD-Çin gerilimini tırmandırabilir.
ÇİN TARAFI KARŞI ÇIKTI
WSJ'ye göre üst düzey ABD'li yetkililer 17 Temmuz'daki saldırıyla bağlantılı bu görüntüleri Çinli mevkidaşlarıyla gündeme getirdi ancak Çin tarafı buna karşı çıkarak kanıt talep etti. Yetkililer, Çin'in Washington'ın uyarılarını defalarca reddettiğini ve herhangi bir Çin şirketinin bu tür faaliyetlerde bulunduğunu kabul etmediğini belirtti.
Washington'daki Çin Büyükelçiliği iddiaları reddederek iş birliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savunurken, 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen balistik füze saldırısında 3 Amerikan askeri hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Nisan ateşkesinden sonraki ilk ABD kayıplarıyla sonuçlanan bu ölümcül saldırı, ağır korunan üslerin bile güvenliğini korumanın zorluğunu ve İran'ın gelişen füze kabiliyetini gözler önüne serdi.
ABD'li yetkililer, Çinli şirketlerin (Mayıs ayında yaptırım uygulanan MizarVision, Earth Eye ve Chang Guang gibi) İran'a yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağladığını ve bunun Ürdün'deki üs saldırısı gibi ölümcül sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.
Yaz boyunca hedefleme kabiliyeti artan İran, bu görüntüleri ve Çin teknolojilerini kullanarak ABD güçlerini, üslerini ve uçak gemilerini daha hassas şekilde hedeflemeye başladı.