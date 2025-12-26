PODCAST CANLI YAYIN

Zelenskiy "Barış planının yüzde 90’ı hazır" dedi: Trump ile Florida’da zirve

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize edilen barış planının yaklaşık yüzde 90’ının tamamlandığını açıkladı. Kiev’de gazetecilere konuşan Zelenskiy, bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump ile pazar günü Florida’da bir araya gelmeyi planladıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zelenskiy "Barış planının yüzde 90’ı hazır" dedi: Trump ile Florida’da zirve

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Sanırım, Başkan (Donald) Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." dedi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili başkent Kiev'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zelenskiy ve Trump, AFPZelenskiy ve Trump, AFP

"PLANIN YÜZDE 90'I HAZIR"

Savaşın sona erdirilmesi amacıyla geçen ay ABD'nin önerdiği ve Avrupalı müttefiklerle revize ettikleri barış planına değinen Ukrayna Devlet Başkanı, planın yaklaşık yüzde 90'ının hazır olduğunu söyledi.

Plan üzerindeki çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenskiy, "Amacımız, her şeyin yüzde 100 hazır olmasını sağlamaktır." dedi.

Zelenskiy ve Trump, EPAZelenskiy ve Trump, EPA

FLORIDA'DA TRUMP-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

İlerleyen günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmek üzere Florida'ya gideceğini kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu hafta sonu yoğun gündemimiz olacak. Sanırım, Başkan Trump ile pazar günü Florida'da bir görüşmemiz olacak." diye konuştu.

Barış planı ve Ukrayna'nın güvenlik garantisi kapsamında hazırlanan belgeler üzerinde konuşmak istediğini ve barış planının ABD'de imzalanması ihtimalinin olup olmadığını henüz bilmediğini dile getiren Zelenskiy, Trump ile görüşmesinin aslında bu sürecin tamamlanması için planlandığını söyledi.

Zelenskiy, "Bana göre, ABD ile aramızdaki anlaşma neredeyse hazır ve imzalayıp imzalamama meselesi de görüşmemizin şekline bağlı olarak ikincil bir meseledir." ifadesini kullandı.

Barış planının imzalanmasının sadece Ukrayna ve ABD'ye bağlı olmadığına dikkati çeken Ukrayna Devlet Başkanı, "Bakın, 20 maddelik bir taslak ve dört taraf var, bunlar Ukrayna, Amerika, Rusya ve Avrupa'dır. Elbette 20 maddelik bir taslak, Rusya ve Avrupalılar olmadan imzalanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Trump ile bir araya geldiğinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin yönetilmesi gibi konuları da masaya yatıracaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı, 20 maddelik barış planına ilişkin Rusya'nın görüşleri konusunda henüz bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Rusya'dan resmi bir yanıt almadık." dedi.

Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Türk Telekom
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
D&R KİTAP
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Son dakika! Futbolda bahis soruşturmasında yeni dalga: Erden Timur ve çok sayıda şüpheli gözaltında!
D&R
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
Asrın inşasında 455 bin konut tamamlandı! Başkan Erdoğan yeni anahtarları teslim edecek
Dilek İmamoğlu Avrupa’ya sızlandı: Sessizlikleri bizi hayal kırıklığına uğrattı
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?
2025'e damga vuran manşetlerle TAKVİM 31 yaşında!
Yeşilçam'ın Mavi Boncuk'u Emel Sayın meğer gerçekten kaçırılmış! Hem de bakın ne için...