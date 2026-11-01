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Putin'den Zelenskiy'e görüşme kapısı açık! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Rusya’dan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile olası görüşmeye ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Zelenskiy’nin araması halinde Başkan Vladimir Putin’in telefonu açacağını belirterek, Putin’in görüşmeye hiçbir zaman kapıyı kapatmadığını söyledi.

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Putin'den Zelenskiy'e görüşme kapısı açık! Kremlin'den dikkat çeken açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin araması halinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonu açacağını belirterek, "Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." dedi.

Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğu açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Putin'in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğu açıklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Uşakov, Rus televizyon kanalı Rossiya'ya, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna konusunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılması planlanan üçlü müzakerelere Avrupalı temsilcilerin katılması ihtimalini değerlendiren Uşakov, "Amerikalılarla çalışma düzeyinde temaslarımız var. Bu nedenle, müzakerelerin ilk turlarının üçlü formatta yapılması mantıklı." ifadelerini kullandı.

1. Kremlin'den Ukrayna'ya Moskova daveti geldi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)1. Kremlin'den Ukrayna'ya Moskova daveti geldi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da görüşebileceğini belirten Uşakov, "Çeşitli kaynaklar üzerinden sinyal iletiyor. Madem bu kadar görüşmek istiyor, buyursun gelsin." dedi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Zelenskiy ararsa, Putin telefonu açar mı?" sorusuna ise "Putin'in açacağını düşünüyorum. Putin, hiçbir zaman görüşmekten vazgeçmedi." şeklinde yanıtladı.

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