Volodimir Zelenski barış masası için o tarihi işaret etti: ABD, Ukrayna ve Rusya üçlü görüşmeye hazırlanıyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD, Ukrayna ve Rusya’nın katılımıyla üçlü barış görüşmelerinin Kasım ayında yapılacağını duyurdu.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslara ilişkin açıklamada bulundu. Zelenski, ABD, Ukrayna ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantının Kasım ayında gerçekleştirileceğini duyurdu.
BARIŞ MASASI İÇİN KASIM AYINI İŞARET ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev ile Moskova arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler konusunda yeni bir açıklama yaptı.
Zelenski, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında üçlü bir toplantı yapılmasının planlandığını belirterek görüşmeler için Kasım ayını işaret etti.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Dünya