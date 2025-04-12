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Yunanistan’da Türkiye’ye küfreden askerlere ceza

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye’ye yönelik küfürler eden Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 09:06
Yunanistan’da Türkiye’ye küfreden askerlere ceza

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 25 Mart'ta yapılan resmi geçit töreninde, Türkiye'ye yönelik küfürler eden Yunanistan Deniz Kuvvetleri mensuplarının cezalandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Yunanistan'da Türkiye'ye küfreden askerlere ceza, Takvim.com.tr Ekran GöüntüsüYunanistan'da Türkiye'ye küfreden askerlere ceza, Takvim.com.tr Ekran Göüntüsü

TÜRKİYE'YE KÜFREDEN YUNAN ASKERLERE CEZA

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'ın 25 Mart ulusal bayramı geçit töreninde Türkiye karşıtı slogan atan öğrenci statüsündeki Deniz Kuvvetleri mensuplarına ilişkin başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Yunan ordusu Türkiye'ye küfür etti

20 GÜN HAPİS

Durumdan sorumlu tutulan yetkili kişilerden bazıları için 20 gün hapis cezası kararı verilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer kişiler için ise daha hafif olmak üzere farklı cezalar verilmesi kararlaştırıldı.

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TÜRKİYE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Resmi geçit törenindeki olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğunu belirtmişti.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensuplarınca atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini kaydetmişti.

Yunanistan'daki muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA) da atılan sloganları kabul edilemez bularak, olayın araştırılmasını istemişti.

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