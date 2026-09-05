Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'da gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.

Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

Yunanistan'da düşen uçak yangına neden oldu. (Fotoğraflar: AA)

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçaktaki bir binbaşı ve yarbayın öldüğü bildirildi.

Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği vurgulanan haberlerde, gösteriyi izleyen yüzlerce kişinin kaza sonrası alandan tahliye edilmeye başlandığı ve Athens Flying Week etkinliğine geçici olarak ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın da kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarındaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.