Yunanistan’da hava gösterisinde "Phantom" tipi savaş uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan’ın kuzeyindeki Tanagra Hava Üssü'nde düzenlenen hava gösterisi sırasında "Phantom" tipi savaş uçağı, iniş yapacağı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle piste yakın noktada düştü.
Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'da gösteriye katılan iki kişilik Phantom tipi uçağın, henüz belirlenemeyen nedenle iniş yapmasından kısa süre önce düştüğü belirtildi.
Kazanın, yüzlerce kişinin gösteriyi yakından izlediği sırada meydana geldiği kaydedilen haberlerde, uçağın pist yakınında yeniden irtifa kazanmaya çalıştığı sırada düştüğüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Uçaktaki bir binbaşı ve yarbayın öldüğü bildirildi.
Kazanın ardından bölgede yangın çıktığı, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin gönderildiği vurgulanan haberlerde, gösteriyi izleyen yüzlerce kişinin kaza sonrası alandan tahliye edilmeye başlandığı ve Athens Flying Week etkinliğine geçici olarak ara verildiği belirtildi.
Öte yandan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın da kaza nedeniyle Selanik Uluslararası Fuarındaki programını yarıda keserek Atina'ya döndüğü belirtildi.