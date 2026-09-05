Dallas'tan Newark'a gitmekte olan American Airlines'a ait uçak, yaşanan olay nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Uçak Baltimore'a yönlendirilirken, inişin ardından polis ekipleri tarafından karşılanan yolcu gözaltına alındı. FBI ise olayla ilgili inceleme başlattı ve federal suçlamaların gündeme gelip gelmeyeceğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Uçaktaki yolcu koltuğuna koli bandıyla sabitlenmiş halde görüntülendi. (Görsel: Sosyal medya)

UÇAKTA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

NY Post haberine göre olay, American Airlines'ın 618 sefer sayılı Dallas-Newark uçuşunda, perşembe gecesi saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yolcu, yanında oturan kişiye yönelik hakaretlerde bulunarak taşkınlık çıkarmaya başladı.

Duruma müdahale eden kabin görevlisi ve bazı yolcular, saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak yolcunun bu sırada kabin görevlisine de ırkçı ifadeler kullandığı aşağılayıcı sözler sarf ettiği bildirildi.

YOLCUYA FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU

Gerilimin daha da tırmanması üzerine saldırganın yanında bulunan yolcuya fiziksel olarak saldırdığı ve bu kişinin bilgisayarını parçaladığı belirtildi.

Olay sırasında bir kadın yolcu, saldırıya uğrayan kişiye yardım etmeye çalıştı. Ancak saldırganın kadını da ittiği ve bunun üzerine diğer yolcuların müdahalesinin arttığı aktarıldı.

Üç erkek yolcu daha olaya müdahil olarak taşkınlık çıkaran kişiyi kontrol altına aldı. Saldırgan, koli bandı ve plastik kelepçeler kullanılarak koltuğuna sabitlendi. Görüntülere yansıyan anlarda yolcunun elleri, başı ve gövdesinin bantlarla bağlandığı görüldü.

Uçağın rotasının değiştirilmesi, olayın uçuş güvenliği açısından ciddi boyuta ulaştığını gösterdi. (Görsel: AA)

UÇAK BALTİMORE'A YÖNLENDİRİLDİ

Olayın ardından yapılan açıklamada, uçağın "rahatsızlık çıkaran bir yolcu" nedeniyle Baltimore'a yönlendirildiği belirtildi.

Şirket, uçağın inişinin ardından polis ekiplerinin uçağı karşıladığını, söz konusu yolcunun uçaktan çıkarılmasına yardımcı olduğunu ve ardından seferin Newark'a devam ettiğini açıkladı.

Polis ekipleri, uçağın Baltimore'a inişinin hemen ardından müdahalede bulundu.

YOLCU GÖZALTINA ALINDI, FEDERAL SUÇLAMALAR DEĞERLENDİRİLİYOR

FBI sözcüsü, olayın ardından saldırgan yolcunun Maryland Ulaşım Polisi tarafından tutuklandığını ve eyalet düzeyinde suçlamalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Federal yetkililer ise olayın federal boyutunun bulunup bulunmadığını araştırıyor. FBI, olayla ilgili bilgi toplamak amacıyla görüşmeler yapıldığını ve federal suçlamaların yöneltilip yöneltilmeyeceğine karar vermek için Maryland Bölgesi ABD Başsavcılığı ile istişare yürütüleceğini açıkladı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü doğrularken, 2026 yılı içerisinde şu ana kadar 1.160'tan fazla kural dışı yolcu vakası kaydedildiğini açıkladı.

Uçakta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın, hem eyalet makamları hem de federal yetkililer tarafından sürdürüldüğü bildirildi.