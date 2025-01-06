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Yunanistan'da 4 günlük yas! Eski başbakanlardan Kostas Simitis hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Kostas Simitis'in vefatı sonrası Yunanistan'da 4 günlük ulusal yas ilan edildi. 9 Ocak'ta yapılacak tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeniyle gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 09:33
Yunanistan’da 4 günlük yas! Eski başbakanlardan Kostas Simitis hayatını kaybetti

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    Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla 4 günlük ulusal yas ilan edildi.

    Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, 5 Ocak'ta hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

    TÖREN 9 OCAK'TA YAPILACAK

    Tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

    Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis (AA)Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis (AA)

    Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

    5 OCAK'TA HAYATINI KAYBETTİ

    Dün sabah ambulansla Korinthos Hastanesi'ne götürülen Simitis'in, hastaneye vardığında öldüğü tespit edilmişti. 1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

    Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis (Takvim.com.tr Arşiv 2002)Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kostas Simitis (Takvim.com.tr Arşiv 2002)

    HEM PARTİ LİDERİ HEM BAŞBAKANLIK GÖREVİ

    Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

    Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.

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